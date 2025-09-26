Horóscopo de hoy, sábado 27 de septiembre

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Conoce lo que te depara el horóscopo para este sábado 27 de septiembre de 2025 con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco .

Los astros se mueven: hoy se revoluciona la energía del día

Tu símbolo hoy habla de algo nuevo que reemplazará lo viejo, lo que ya no sirva para avanzar en la vida. Precisamente por eso, sería conveniente que te pusieses manos a la obra y empezases a dar un giro que te lleve al futuro que quieras. Uno de los elementos que te podrían ayudar son las nuevas tecnologías, especialmente en el trabajo.

Es posible que hoy suceda algo que te desconcierte, pero no debes perder la calma y sí pensar con la cabeza bien fría. Escucha a tu voz interna y haz caso a ese sexto sentido que sueles tener, porque estos dos elementos podrían darte pistas interesantes. Finalmente, aprovecha tus relaciones.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Hoy podrían presentarse algunos cambios imprevistos que, al principio, es posible que te alteren un poco, sin embargo, serán algo que puedas cambiar si te esfuerzas. Tus relaciones con las personas del entorno cercano tenderán a la superficialidad a no ser que te esfuerces un poco en demostrar lo que hay dentro de ti.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Te espera un día algo complicado. En general, tenderás a actitudes tan negativas, sobre todo cuando no tienen una base real, como la ironía y la crítica. Deberías pensar en que posiblemente los demás te respondan de la misma manera. No tomes decisiones drásticas y procura relajarte con lo que sea.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Hoy no te costará casi esfuerzo llegar a las conclusiones más acertadas para tu vida, no obstante deberás tener cuidado para no caer presa de la dejadez. Es necesario que tomes algunas decisiones ya, ahora será el momento perfecto de hacer aquellos cambios que sean más positivos para tu futuro.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Este tenderá a ser un día de fluctuaciones debido al descontento con los demás y con tu propia persona. Además, quizá las circunstancias actuales tampoco te gusten. Necesitarás motivación para expandir tu potencial. Por último, ten cuidado en la forma en la que te expreses, porque podrían malinterpretarte.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Hoy empezarás a solucionar tus problemas, quizá llegues a algunos compromisos con unos resultados satisfactorios. También sentirás amor hacia el lujo y los placeres, como la buena comida, las diversiones. Disfrutarás de abundancia en general, al mismo tiempo que de originalidad e independencia.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Hoy serás capaz de actuar con una gran responsabilidad, pero deberías evitar tomar medidas extremas en el terreno del trabajo. También deberías evitar los enfrentamientos con los demás, porque además de no conseguir lo que quieras, aumentarás tus problemas. Utiliza tu capacidad analítica para resolver.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Tu mundo emocional quizá esté algo alterado hoy, así que tendrás que hacer algo que solucione esta situación o tus relaciones con las personas del entorno serán conflictivas. Si te muestras demasiado exigente con los demás podrías tener conflictos. Hoy la tolerancia será tu mejor aliada. Sé prudente.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Hoy tendrás que hacer una pequeña meditación que te ayude a detectar cualquier emoción negativa que resulte dañina, para ti o para los demás. Serás capaz de terminar y de dejar ir lo que se tiene que ir. Es el momento de dar vuelta a la página y de empezar cosas nuevas.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Estás en un momento de cambios en el que también podrás liberarte de patrones de conducta inadecuados, por inútiles, así será como lograrás el equilibrio interno. El éxito material estará concentrado en tu capacidad para crear algo totalmente nuevo. Además, tus relaciones serán armoniosas hoy.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Deberías escuchar los consejos de las personas que son mayores que tú, y no solamente eso, sino también tenerlos muy en cuenta, pero sin olvidarte de seguir tus convicciones. Por otra parte, tu sexto sentido estará activado y podrá ayudarte en alguna cuestión que te preocupe, úsalo.