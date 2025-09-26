27 de septiembre de 2025 Inicio
Nancy Pazos: "Javier Milei tiene un dueño que es Donald Trump y un jefe que es Scott Bessent"

La periodista brindó su habitual panorama económico y político, tras una semana donde el Gobierno logró acordar un salvataje de EEUU a través de un swap con el Tesoro, y criticó al mandatario: "Milei volvió a ser empleado".

La periodista dio detalles de la operación salvataje de Estados Unidos.

La periodista Nancy Pazos realizó su tradicional editorial donde profundizó en el acuerdo entre el Gobierno y Estados Unidos, tras el salvataje norteamericano a través de un swap con el Tesoro de aquel país: "Javier Milei tiene un dueño que es Donald Trump y un jefe que es Scott Bessent", expresó.

En el programa Inteligencia Artesanal, en C5N, la periodista no dudó en hablarle al presidente Javier Milei y cuestionar el nuevo acuerdo con Estados Unidos: "Milei volvió a su zona de confort, debe estar con nene con chiche nuevo. Volvió a tener jefe. Tiene un dueño que es Trump y un jefe que es Bessent. Debe estar chocho, ya no tienen que tomar decisiones. La pasó mal tomando decisiones, ahora decide Trump".

Además, agregó: "El rescate vino porque no estabamos ahogando, sino no sale al rescate el Tio Sam. Estaban en el horno, salieron a buscar".

En ese sentido, la periodista confesó una frase de la expresidenta, Cristina Kirchner, con quien tuvo un encuentro en San José 1111 en los últimos días y le pintó un panorama revelador: "Estados Unidos no va a dejar que caiga Milei si lo ven con la soga al cuello, Trump lo va a salvar", fue la frase premonitoria de la líder del Partido Justicialista nacional.

Finalmente, concluyó: "Anunciaban que sacaban las retenciones y la guita se la llevaron los de arriba, no los productores. Duró 48 horas. Con los u$s2.000 millones a las cerealeras se cae el mito de que 'plata no hay'. No hubo negociación, sólo sabemos que Milei se puso en 4 patas, se entregó. El rosquete no es el de él, es el nuestro".

