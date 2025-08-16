16 de agosto de 2025 Inicio
Un choripán a un dólar: la estrategia de una parrilla para fomentar las ventas

Un local de Villa del Parque adoptó esta novedosa promoción que transporta a los clientes a los años 90'. Pueden pagar con el billete estadounidense y también con el cambio en pesos.

La estrategia de una parrilla para vender más choripanes.

En medio de una crisis de caída de consumo, cada vez son más los locales que se las rebuscan para tener más ventas. Tal es el caso de un local de Villa del Parque, que adoptó una curiosa estrategia: "Un choripán, un dólar".

El dólar cotiza arriba de los $1.300 para la venta. 
Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 16 de agosto

Diego Fernández habló con la encargada del local, quien contó en Mañanas Argentinas para C5N cómo surgió la iniciativa: "La idea era sacar a a para la gente más que nada tener una una promoción para que coman algo rico, como está en auge la la serie de los 90, tener algo por es una buena opción para los para los clientes".

La oferta además está acompañada por una gráfica de Carlos Menem, interpretado por el actor Leonardo Sbaraglia para la biopic que se estrenó hace apenas algunas semanas.

La comerciante explicó que no solo venden a un dólar, sino que también los clientes pueden pagar con los pesos correspondientes al cambio del día. "Tampoco vamos a a ponernos a que a cobrar cualquier cosa, depende del día como está el dólar $1300, $1200, si viene la gente con pesos o el famoso dólar de la billetera, el de la suerte, se lo lleva", contó Andrea.

"Para mí el que el que gana es la gente que lo viene a comer. O sea, tener una comida por esa plata es una buena opción. Así que para mí, atraer al cliente con propuestas está bueno", cerró.

