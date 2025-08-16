Leonardo Sbaraglia destrozó a Javier Milei: "Lo que estamos viviendo en Argentina es una pesadilla" El reconocido actor que interpretó al expresidente Carlos Menem en la serie homónima, comparó al político riojano con el actual mandatario argentino.







El actor Leonardo Sbaraglia opinó sobre el rumbo del gobierno de Javier Milei y fue contundente: "Lo que estamos viviendo en Argentina es una pesadilla", apuntó.

El artista que personificó al expresidente Carlos Menem en la serie homónima fue entrevistado en un streaming en Uruguay y le pidieron que compare al riojano con el mandatario actual: “Menem, en su momento, para nosotros fue un presidente difícil y duro", empezó.

Agregó: "Pero lo que estamos viviendo ahora en la Argentina es una pesadilla, realmente, y no sabemos bien dónde termina”.

Después aclaró que Milei "se dice admirador de Menem, pero al mismo tiempo vive promoviendo algo de muchísimo odio, muchísima grieta. Es un tipo muy agresivo, al punto casi de lo psiquiátrico".