Leonardo Sbaraglia destrozó a Javier Milei: "Lo que estamos viviendo en Argentina es una pesadilla"

El actor Leonardo Sbaraglia opinó sobre el rumbo del gobierno de Javier Milei y fue contundente: "Lo que estamos viviendo en Argentina es una pesadilla", apuntó.
El reconocido actor que interpretó al expresidente Carlos Menem en la serie homónima, comparó al político riojano con el actual mandatario argentino.
El actor Leonardo Sbaraglia opinó sobre el rumbo del gobierno de Javier Milei y fue contundente: "Lo que estamos viviendo en Argentina es una pesadilla", apuntó.
El artista que personificó al expresidente Carlos Menem en la serie homónima fue entrevistado en un streaming en Uruguay y le pidieron que compare al riojano con el mandatario actual: “Menem, en su momento, para nosotros fue un presidente difícil y duro", empezó.
Agregó: "Pero lo que estamos viviendo ahora en la Argentina es una pesadilla, realmente, y no sabemos bien dónde termina”.
Después aclaró que Milei "se dice admirador de Menem, pero al mismo tiempo vive promoviendo algo de muchísimo odio, muchísima grieta. Es un tipo muy agresivo, al punto casi de lo psiquiátrico".
En este sentido, explicó: "En el caso de Menem, era todo lo contrario, un tipo conciliador y muy persuasivo. Por ejemplo, cuando Astor Piazzolla dijo: ‘Me voy a ir del país porque este tipo asumió’, lo mandó a buscar. Era un tipo que estaba abierto y que apostaba todo el tiempo a la conciliación, al encuentro, al diálogo”.
últimas noticias
El mensaje de Milei, tras la afiliación de Petri a LLA: "Bienvenido a las Fuerzas del Cielo"Hace 16 minutos
Pablo Echarri cruzó a Guillermo Francella por sus críticas al cine argentino: "Por suerte no milita"Hace 17 minutos
A casi 24 horas del cierre de las listas, los espacios políticos comenzaron a confirmar a sus candidatosHace 41 minutos
Con un arbitraje escandaloso, Platense superó por 2-1 a San Lorenzo y le sacó el invictoHace 1 hora
El peronismo confirma cabezas de lista para Diputados: Jorge Taiana en Provincia e Itai Hagman en la CiudadHace 1 hora