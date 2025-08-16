Andrea Ghidone en Right Now: "Me conocieron haciendo un strip-tease en la cancha de San Lorenzo" La bailarina recordó sus comienzos en Uruguay y el viaje a la Argentina para seguir su carrera profesional. Por







La bailarina agradeció las oportunidades que le dio Argentina para trascender en su carrera artística. C5N

La bailarina Andrea Ghidone estuvo en C5N y recordó la anécdota de cuando se desnudó en la cancha de San Lorenzo: ""Fue maravilloso, trascendió en todo el mundo, más allá de lo que yo había prometido para el programa", recordó la exvedette.

Agregó: "No tenía demasiada trascendencia, porque venía de Uruguay, y le prometí a José María Listorti que si entraba en el Bailando iba a hacer un strip-tease en el clásico con Huracán".

En el programa Right Now, con la conducción de Julieta Camaño, aseguró: "Fue una audacia a full. Rescato el lomo que tenía. Veo eso y digo son etapas... La puesta que hice para entrar estuvo ayudada por la revista".

La mediática tiene 43 años y una figura colosal. Destacó que siempre entrenó su cuerpo, con gimnasia, con baile, ahora se dedica al tango: "Me pones de espalda y tengo todos los músculos marcados. No me agrada pero es mi condición", destacó.

Ghidone se dedicó al arte desde muy chica, sin demasiado apoyo de la familia, primero con la música, después con la gimnasia artística, siempre en Montevideo. Por su fuerte vocación con el arte decidió independizarse y viajar en busca de su futuro profesional: "Desde los 7 me metí en un grupo de gimnasia artística, fue sola. A los 16 viajé a Argentina a capacitarme, Había que tomar todo lo que este maravilloso país me dio. Busqué una oportunidad descaradamente".