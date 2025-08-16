El peronismo confirma cabezas de lista para Diputados: Jorge Taiana en Provincia e Itai Hagman en la Ciudad Si bien el cierre de lista está pautado para las 0 horas del domingo 17 de agosto, desde las 18 de este sábado comenzaron a firmar los candidatos en la sede de Partido Justicialista ubicada en la calle Matheu. Por







Finalmente habrá unidad en el peronismo de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre, luego de que el Frente Patria Grande, encabezado por el dirigente Juan Grabois, amagara con presentarse por fuera del armado de Fuerza Patria.

Según informó la periodista Rosario Ayerdi en C5N, la nómina que el peronismo presentará en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires estará encabezada por Itahi Hagman como primer candidato a diputado, mientras que Mariano Recalde, presidente del PJ porteño, apunta a renovar su mandato como senador.

Hagman, economista y dirigente cercano a Grabois, buscará renovar su banca en la Cámara baja, tras haber sido electo en 2019 como parte del Frente de Todos. Su integración en la cabeza de la lista es un gesto para el Frente Patria Grande, que venía protagonizando cortocircuitos con la cúpula del armado.

#C5N en vivo: https://t.co/9fxDe5JViU pic.twitter.com/sMNMeINqeH — C5N (@C5N) August 16, 2025

Aunque todavía no está confirmado, se espera que Jorge Taiana sea quien encabece la lista de diputados en la provincia de Buenos Aires. "Muchos lo dan como un número puesto porque es un dirigente que aglutina a todos los sectores", puntualizó Ayerdi.

Además, el propio Grabois también tendrá un lugar en la lista de diputados en la provincia de Buenos Aires, mientras que no está confirmado qué lugar ocupará Máximo Kirchner. En cuanto a Sergio Massa, no será candidato en estas elecciones. NOTICIA EN DESARROLLO.