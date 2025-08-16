Vélez se aprovechó del mal momento de Independiente, le ganó 2-1 y lo dejó último en la Zona B El Fortín, con un equipo alternativo, le ganó a bien al Rojo, que no ganó en lo que va del Torneo Clausura 2025 y profundizó su crisis en Liniers. El árbitro Rey Hilfer, protagonista del partido, cobró tres penales. Por







El juvenil de Vélez Dilan Godoy festeja su gol de penal.

Independiente perdió 2-1 frente a Vélez, en el estadio José Amalfitani, por la 5ª fecha del Torneo Clausura 2025 y quedó último en la Zona B. El Rojo no encuentra el rumbo futbolístico, no ganó en lo que va del campeonato local y cayó sin atenuantes ante un Fortín que cuidó a sus titulares. El protagonista del partido fue el árbitro Leandro Rey Hilfer, que convalidó tres penales en una actuación polémica.

El equipo de Guillermo Barros Schelotto se aprovechó del mal momento del conjunto de Avellaneda, que lleva cinco partidos sin ganar en el Torneo Clausura. Dilan Godoy y Braian Romero de penal anotaron para el local; Felipe Loyola había empatado por la misma vía.

Embed ¡¡ESCÁNDALO EN EL AMALFITANI!! ¡¡GUILLERMO BARROS SCHELOTTO ENLOQUECIÓ CON EL CUARTO ÁRBITRO Y SE FUE EXPULSADO!!



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/YpcIHPVZzP — SportsCenter (@SC_ESPN) August 17, 2025 Para describir lo que fue el partido, basta con analizar los tres penales que cobró Rey Hilfer. El primero, bien cobrado, fue tras un error de Kévin Lomónaco, que provocó su expulsión por último recurso y la posterior definición del pibe Godoy, de 19 años.

En el segundo tiempo, a los 26', Aaron Quirós cometió una infracción sobre Pablo Galdames dentro del área y, tras un llamado del VAR, el árbitro sancionó la pena máxima. El chileno Felipe Loyola marcó el gol desde los doce pasos. Hasta ahí, el desempeño de Rey Hilfer era correcto.

Sin embargo, sobre el final del partido llegó la polémica. El juez vio un agarrón en el área, de ésos que no se cobran nunca, entre Jonathan De Irastorza y Brian Romero y pitó infracción. El delantero no dudó en encargarse de ejecutar el penal y le dio el triunfo a Vélez por 2-1.