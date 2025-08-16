Día del Niño 2025: se registró una caída del 5,2% en unidades vendidas respecto de 2024.

En jugueterías de cercanía, el ticket promedio fue de $13.000 y en grandes cadenas llegó a los $38,000. El gran protagonista para esta fecha fue el peluche Labubu.

La baja de las ventas de juegos y juguetes complica la situación del sector comercial, industrial e importador.

Este día del niño 2025 cerró con una baja del 5,2% en cuanto al total de ventas de juguetes respecto del mismo día de 2024. La situación complica al sector comercial, al industrial y a los importadores, que están sobre stockeados ya que las importaciones duplican el tamaño del mercado argentino de juguetes.

Día del Niño: la ropa encabeza la lista de regalos con un gasto proyectado de $49.500

El clima frío, el feriado del viernes 15 y la baja afluencia a tiendas presenciales impactaron en el desempeño general. Si bien el comercio electrónico exhibió un crecimiento del 30% , aún representa solo el 24% del total de ventas. Esta modalidad implica mayores costos de publicidad y comisiones en plataformas. Además de contar con una logística eficiente: el 81% de los consumidores abandona su carrito si no encuentra la opción de entrega que busca.

Las promociones bancarias perdieron peso por las altas tasas de interés y el nivel de endeudamiento de las familias: explicaron apenas el 70% de las operaciones, cuando históricamente rondaban el 90%.

En jugueterías de cercanía, el ticket promedio fue de $13.000 , mientras que en cadenas de mayor escala, con un 90% de productos importados y con licencias, alcanzó los $38.000. Aunque el 76% de las ventas totales se realizan en tiendas físicas , la tendencia es clara: el futuro está en la integración de canales, no en su competencia.

El presidente de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete ( CAIJ), Dr. Matías Furió, destacó el impacto de fenómenos virales como el peluche Labubu , que agotó stock gracias a su difusión en redes sociales: “Hace mucho tiempo que no veíamos que una tendencia global marque tanto la diferencia en la categoría de juguetes”.

Tendencias en el mercado argentino

Didácticos y primera infancia : recomendados por especialistas frente a las pantallas en los primeros años.

: recomendados por especialistas frente a las pantallas en los primeros años. Labubu : fenómeno global de coleccionables.

: fenómeno global de coleccionables. Capibaras : peluches inspirados en el animal viral.

: peluches inspirados en el animal viral. Stitch : auge por el estreno de la película 2025.

: auge por el estreno de la película 2025. Juguetes educativos : ciencia, robótica y construcción en crecimiento.

: ciencia, robótica y construcción en crecimiento. Juegos de mesa : en alza por su valor recreativo, educativo y accesible, fomentando la interacción familiar.

: en alza por su valor recreativo, educativo y accesible, fomentando la interacción familiar. Muñecos: bebotes y productos que representan distintas culturas y habilidades.

Ránking de categorías Día del Niño 2025 CAIJ

Importaciones en alza y seguridad bajo la lupa

En paralelo, entre enero y julio de 2025, las importaciones de juguetes aumentaron un 84% en valor y un 114% en volumen frente a 2024, alcanzando 13.752 toneladas. También creció un 80% la cantidad de empresas importadoras, de 314 a 565.

La preocupación del sector no es la cantidad sino la calidad: el 50% del volumen importado fue realizado por 256 empresas que ingresaron juguetes a valores inferiores a USD 3 por kilo, cercanos al precio de la materia prima, lo que plantea riesgos para la seguridad infantil y la competencia leal.

La CAIJ advirtió que la reciente flexibilización normativa impulsada por el Ministerio de Desregulación, que habilita la aceptación de certificados y ensayos del exterior mediante declaración jurada de importadores, puede vulnerar la seguridad y la salud de los niños en un contexto en el que la Aduana dejó de verificar estos aspectos.

Furió enfatizó: “La industria acompaña ciertos aspectos de la innovación normativa, como el reemplazo del logo de seguridad (S) por el código QR como marca de conformidad, pero reafirma que la fiscalización importa, porque el juego debe ser sin riesgos. La seguridad de la niñez tiene jerarquía constitucional en Argentina, y desde la CAIJ denunciaremos ante la Justicia y la autoridad de aplicación a quienes presenten documentación falsa”.

Evolución anual de las importaciones de juegos y juguetes en millones de kilogramos netos enero-julio 2015-2025 CAIJ

Lanzamiento del Observatorio Argentino de Juguetes (OAJu)

En este contexto, la CAIJ anunció la creación del Observatorio Argentino de Juguetes, integrado por expertos del sector, que tendrá como objetivos:

Comprobar el cumplimiento del marcado de conformidad en comercios y plataformas online.

Otorgar el sello “Juguete Seguro” a productos que cumplan con la normativa.

Detectar y analizar riesgos emergentes junto a pediatras, a través de un formulario de relevamiento de lesiones con juguetes (caij.org.ar).

Difundir recomendaciones de compra responsable.

Impulsar innovación y diseño en la industria.

La industria nacional, integrada por unas 180 PyMEs y emprendimientos que generan más de 8.000 empleos, está operando al 50% de su capacidad instalada y con márgenes mínimos, ya que no se trasladaron a precios los aumentos de tarifas y costos.

Desde diciembre de 2023, en un escenario de apertura comercial, las fábricas argentinas están listas para competir en categorías como juegos de mesa, didácticos, bebotes, masas y juguetes de aire libre, siempre que se reduzca la carga impositiva, los costos laborales no salariales y se mejore la infraestructura logística.