Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 16 de agosto

Sin operaciones por la jornada de sábado, la divisa norteamericana opera a los valores de cierre del jueves, ya que el viernes fue día no laborable: $1.269,20 para la compra y $1.311,41 para la venta. El blue se ubica por encima del precio del oficial.

El dólar cotiza arriba de los $1.300 para la venta. 

El dólar cotiza arriba de los $1.300 para la venta. 

En una jornada de sábado sin operaciones, y tras el viernes no laborable en Argentina, el dólar oficial cotiza a los mismos valores del jueves: $1.269,20 para la compra y $1.311,41 para la venta (en el Banco Nación a $1.310). En tanto, el blue se comercializa estable en torno a los $1.320.

Durante la semana, el tipo de cambio retrocedió en plena expectativa por la licitación del Tesoro Nacional, que enfrentaba vencimientos por $15 billones, y el Gobierno solo pudo licitar $6 billones, hecho que genera

Con el envío de dinero del FMI, el Banco Central engrosó las reservas y alcanzó los u$s43.023 millones, el máximo en lo que va del gobierno de Javier Milei.

En lo que va de 2025, el dólar oficial acumula una suba de $251,13 tras haber cerrado 2024 a $1.060,28.

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotiza a $1.269,20 para la compra y $1.311,41 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.270 para la compra y $1.310 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.300 para la compra y $1.320 para la venta.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotiza a $1.703.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.310,48, mientras que el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.308,13.

Dólar futuro

El dólar futuro de agosto se vende a $1.332.

