"No tiene que tener vergüenza de decir que es de derecha": polémica en Indomables por Guillermo Francella

Los panelistas debatieron sobre la película del actor Homo Argentum y los dichos contra el cine nacional que no es taquillero.

Los panelistas analizaron el cruce entre Guillermo Francella y Pablo Echarri sobre el cine nacional.

C5N

Los panelistas de Indomables, en C5N, con la conducción de Mariana Brey, debatieron sobre las opiniones del actor Guillermo Francella y su nueva película Homo Argentum. En una de las partes de la ficción, interpreta a un cura villero que les dice a los más humildes: "Ustedes no son pobres, pobres son los que no tienen la presencia de Dios".

"Francella no tiene que tener vergüenza de decir que es de derecha", destacó el panelista Néstor Dib, mientras el periodista Pablo Ladaga remarcó: "Tiene una mirada sobre un tema muy sensible como es el de la pobreza. Debería exigirse un poco más".

Agregó: "En este tren de ir por los medios a vender su película, él lleva al tema de la cultura y dice que "el que tiene gente es un exitoso y sirve y el que no tiene gente no sirve para nada'. Viniendo de Francella es muy hiriente, no sólo para el gran público sino para los actores que van a quedar en el camino. Él está hablando de él, yo estoy acá y el resto no sirve", apuntó Ladaga.

"El cine independiente también da actores muy buenos. Vos te enriqueces como actor no solamente con una mega producción, sino con pequeños papeles que hacen a la cultura, que también es responsabilidad al Estado", aseguró Dib. "Mientras que no pida que el Estado te lo financie", lo cruzó el economista Antonio Aracre.

