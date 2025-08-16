Pablo Echarri cruzó a Guillermo Francella por sus críticas al cine argentino: "Por suerte no milita" El actor apuntó a su colega que se quejó de las películas nacionales que no son taquilleras. "Es bueno que lo diga porque antes lo ocultaba".







El actor dijo estar desilusionado por los dichos de su colega contra el cine nacional. Redes Sociales

El actor Pablo Echarri salió al cruce de los dichos de su colega Guillermo Francella que dijo que "hay cine que es muy premiado pero le da la espalda al público". En un entrevista en OLGA agregó: "Van cuatro personas nada más, ni la familia del director va. Yo prefiero no ver esas películas".

El artista respondió a las consultas de la prensa en un evento y fue contundente: “Me alegro mucho de que la gente opine, se exprese y muestre su verdadero corazón". Aclaró: "Eso siempre es mejor saberlo, porque yo siempre estuve en desventaja por hablar mientras otros ocultaban lo que pensaban", sobre las críticas por su militancia dentro del espacio nacional y popular.

El marido de Nancy Dupláa habló con el móvil de Puro Show, en El Trece, y apuntó al protagonista de Homo Argentum: a lo que dijo el protagonista de Homo Argentum: "Me duele la expresión de Guillermo. Entiendo que no pueda reconocer en materiales o películas que no tienen un objetivo específico en masividad de consumo, no comprende y lo minimiza".

En este sentido, aclaró su posición sobre los recortes al INCAA y a la cultura en general: "La discusión es si hay que apoyar ese tipo de películas y lo que escucho en su tono es una declaración de que no. Se equivoca". Además, recordó que muchas de las ficciones las hizo con el financiamiento o apoyo del organismo: “Mucho de lo que construyó, lo construyó en esa estructura. Me duele porque la opinión de él es importante“.