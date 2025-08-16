IR A
Marina Bellati en TVR: "Que el arte tenga que entrar en las leyes del mercado es daniño"

La actriz se refirió a la opinión de Guillermo Francella que criticó al cine argentino que no lleva público a las salas.

Bellati apuntó a las políticas que desfinancian la cultura y la educación pública.

C5N

La actriz Maina Bellati vistió los estudios de C5N y se refirió a la polémica por los dichos de Guillermo Francella sobre el cine argentino que no lleva público a las salas: "Hay cine que es muy premiado pero le da la espalda al público...Van cuatro personas nada más, ni la familia del director va. Yo prefiero no ver esas películas", dijo el actor.

Javier Milei habló sobre la nueva pelicula protagonizada por Guillermo Francella. 
Milei, sobre la nueva película de Francella: "Les duele el éxito sin financiamiento del Estado"

La invitada en TVR, este sábado, con la conducción de Andrea Rincón y Juan Amorín, aseguró: "Esa idea de que el cine y el arte en general tenga que entrar en las leyes del mercado es dañina. Que si sólo se valida si tiene una cierta cantidad de espectadores eso está mal".

La protagonista de Viudas Negras agregó: "Esa cosa de medir, de validar al arte según el público, es tan despectivo y tan burro".

En este sentido, remarcó que apuesta al cine independiente, no tan taquillero, de donde proviene: "Soy una persona muy cinéfila. Soy una de esas cuatro personas que va a ver ese tipo de películas".

Aunque Bellati no la vio la nueva película de Francella, Homo Argentum, de Mariano Cohn y Gastón Duprat, con quienes ya hizo la exitosa serie El Encargado, que fue elogiada por el presidente Javier Milei y el vocero Manuel Adorni, subrayó: "Esta película no precisa más publicidad. Si le está haciendo campaña el presidente ya está".

