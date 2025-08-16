Video: el momento en el que el tren Sarmiento embistió a un taxi en Flores Las imágenes muestran cómo el vehículo salió detrás de los autos que estaban detenidos por la barrera. Si bien el ferrocarril recién salía de la estación y circulaba a poca velocidad, logró impactar al rodado en la parte delantera. Por







Así fue el choque de Flores.

Se conocieron las imágenes del momento exacto del choque en Flores, mientras aguardan por el responsable del taxi embestido por el tren Sarmiento.

El video muestra cómo había dos filas de autos posicionados esperando el cruce del tren sobre la avenida Nazca, pero el taxi, de repente, se cruzó de carril para adelantar a los otros vehículos. A pesar de las advertencias del banderillero y de la bocina del tren, decidió avanzar y ahí es cuando se da el impacto.

El taxi, que parecía ser un conductor particular porque no pertenecía a ninguna empresa de radiollamados, logró salir ileso al igual que su acompañante. Según contó Yanina Álvarez en Mañanas Argentinas en C5N, el acompañante se bajó con una bolsa en la mano y se subió a otro taxi que esperaba en la cuadra de enfrente.

El conductor, en tanto, se dio a la fuga. Las autoridades tomarán este video como elemento clave para determinar los roles de cada uno de los actores, como así también para identificarlos.

Continúan las sospechas alrededor del conductor y el pasajero Si bien el auto fue removido de la traza principal de la avenida Nazca para descomprimir el tránsito, todavía no se presentó nadie a reclamarlo. Diego Fernández habló con un testigo del accidente en Mañanas Argentinas por C5N.

"Yo estaba afuera del local. Escuché el impacto, el hombre no le hizo caso ni al banderillero ni a la sirena", contó Cristian. Luego agregó que "el taxi hizo un trompo, bajó el pasajero y finalmente bajó el conductor". "Ninguno tenía golpes, el pasajero se bajó, recibió una bolsa por parte del conductor y se subió a otro taxi que estaba estacionado en la otra esquina", añadió y afirmó que "el conductor se escapó por las vías".