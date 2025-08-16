16 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Video: el momento en el que el tren Sarmiento embistió a un taxi en Flores

Las imágenes muestran cómo el vehículo salió detrás de los autos que estaban detenidos por la barrera. Si bien el ferrocarril recién salía de la estación y circulaba a poca velocidad, logró impactar al rodado en la parte delantera.

Por

Así fue el choque de Flores.

Se conocieron las imágenes del momento exacto del choque en Flores, mientras aguardan por el responsable del taxi embestido por el tren Sarmiento.

Esta iniciativa forma parte del Sistema Integrado de Movilidad Urbana de la Ciudad,
Te puede interesar:

La Ciudad controlará a los camiones que no usen los carriles permitidos en las autopistas

El video muestra cómo había dos filas de autos posicionados esperando el cruce del tren sobre la avenida Nazca, pero el taxi, de repente, se cruzó de carril para adelantar a los otros vehículos. A pesar de las advertencias del banderillero y de la bocina del tren, decidió avanzar y ahí es cuando se da el impacto.

El taxi, que parecía ser un conductor particular porque no pertenecía a ninguna empresa de radiollamados, logró salir ileso al igual que su acompañante. Según contó Yanina Álvarez en Mañanas Argentinas en C5N, el acompañante se bajó con una bolsa en la mano y se subió a otro taxi que esperaba en la cuadra de enfrente.

El conductor, en tanto, se dio a la fuga. Las autoridades tomarán este video como elemento clave para determinar los roles de cada uno de los actores, como así también para identificarlos.

Continúan las sospechas alrededor del conductor y el pasajero

Si bien el auto fue removido de la traza principal de la avenida Nazca para descomprimir el tránsito, todavía no se presentó nadie a reclamarlo. Diego Fernández habló con un testigo del accidente en Mañanas Argentinas por C5N.

"Yo estaba afuera del local. Escuché el impacto, el hombre no le hizo caso ni al banderillero ni a la sirena", contó Cristian. Luego agregó que "el taxi hizo un trompo, bajó el pasajero y finalmente bajó el conductor".

"Ninguno tenía golpes, el pasajero se bajó, recibió una bolsa por parte del conductor y se subió a otro taxi que estaba estacionado en la otra esquina", añadió y afirmó que "el conductor se escapó por las vías".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Choque a metros del Obelisco: un conductor sin registro cruzó con el semáforo en rojo

play

Volcó un micro en la ruta de acceso al Cedro Catedral: el chofer se habría descompensado

play

Violento choque múltiple en General Paz: 9 heridos y un conductor detenido

play

Violento choque entre una moto y un taxi en Palermo: un herido fue trasladado

play

Brutal choque de un colectivo contra un semáforo en Recoleta: al menos tres heridos

play

Choque y vuelco en Floresta: los conductores fueron trasladados

Rating Cero

En un panel durante la convención Star Trek Las Vegas, el showrunner de Vision Quest, Terry Matalas, confirmó que Todd Stashwick interpretará a Paladin.

Un cazador implacable de Marvel volvería para la serie de Vision: quién es

Una panelista de LAM renunció en vivo.

Inesperado: una panelista de LAM renunció en vivo y causó sorpresa

Moria Casán, la diva indomable: su historia, sus polémicas y el sello de un ícono argentino.
play

Moria Casán, la diva indomable: su historia, sus polémicas y el sello de un ícono argentino

La Voz Argentina sufrirá un cambio en la grilla.
play

Drástico cambio en la programación de Telefe que afecta a La Voz Argentina

Tenet, un estreno de 2020, que actualmente ya está disponible en el catálogo de Netflix y está siendo tendencia.
play

Tenet llegó a Netflix y es ideal para los amantes de Christopher Nolan: de qué se trata

Se separó Ale Sergi.

Ale Sergi se separó de Cintia Bustamante, tras 10 años de relación

últimas noticias

play
Una de las últimas películas de Brad Pitt llegó a Netflix y está siendo furor.

Una de las últimas películas de Brad Pitt llegó a Netflix y está siendo furor: de cuál se trata

Hace 13 minutos
En un panel durante la convención Star Trek Las Vegas, el showrunner de Vision Quest, Terry Matalas, confirmó que Todd Stashwick interpretará a Paladin.

Un cazador implacable de Marvel volvería para la serie de Vision: quién es

Hace 16 minutos
El Dibu Martínez no jugó porque arrastra una suspensión de la temporada pasada. 

En medio de especulaciones por su salida, el Dibu Martínez no jugó en Aston Villa: los motivos

Hace 29 minutos
El conductor aseguró que en Fuerza Patria hay unidad.

A horas del cierre de listas, Gustavo Sylvestre aseguró que Fuerza Patria "está logrando la unidad"

Hace 34 minutos
Comprender cómo influyen las rutinas de carga en el rendimiento es muy importante para evitar que la batería pierda autonomía prematuramente.

¿Adiós a la batería? Por qué este hábito común podría acortar la vida útil de tu celular

Hace 38 minutos