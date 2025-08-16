IR A
IR A

Acaba de sumarse a Netflix pero pocos la conocían: se estrenó hace 7 años y la protagoniza Dwayne Johnson

Este título de acción y suspenso es uno de los menos conocidos de La Roca, y ahora se podrá ver en la popular plataforma de streaming.

Dwayne Johnson es el gran protagonista de esta producción destacada en Netflix.

Dwayne Johnson es el gran protagonista de esta producción destacada en Netflix.

Netflix cuenta con un impresionante catálogo, que va desde novedades hasta series y películas clásicas. Asimismo, la popular plataforma de streaming deja lugar para títulos no tan conocidos, incluso uno en el que actúa el popular Dwayne Johnson, estrenado hace 7 años y con una trama interesante.

La película “Quiebre” se posiciona en el top de Netflix por su potente mensaje social y su atrapante desarrollo dramático.
Te puede interesar:

Está en Netflix, dura menos de 2 horas y es un thriller dramático basado en un hecho real

Se trata de Rampage: Devastación, dirigida por Bryan Peyton y protagonizada por el reconocido actor de trabajos como La Momia Regresa y El Rey Escorpión. A pesar de no ser tan reconocido como otras obras en las que participó La Roca, sí es una que puede popularizarse con su llegada a la N roja.

En esta producción de 1 hora y 47 minutos, la acción y la ficción se unen para atrapar al espectador con una historia única, en la que el caos y la destrucción total del mundo acecha a un científico especializado en primates. Las actuaciones y los efectos le aportan una energía única a la historia.

rampage-devastacion

Netflix: sinopsis de Rampage: Devastación

Davis Okoye es un primatólogo profesional que suele mantener distancia con el resto de las personas. En su labor, tiene una muy cercana relación con George, un inteligente gorila de espalda plateada al que ha estado cuidando desde su nacimiento. Pero, por un experimento fallido, el amigable primate se transforma en un incontrolable monstruo.

Por si fuera poco, rápidamente también se descubre que existen más animales con esa condición. Estos depredadores son utilizados por unos científicos que experimentan genéticamente y son obligados arrasar con Norteamérica, con la idea de destruir todo lo que se interpone en su camino.

Tráiler de Rampage: Devastación

Embed - RAMPAGE: DEVASTACIÓN - Trailer 1 - Oficial Warner Bros. Pictures

Reparto de Rampage: Devastación

  • Dwayne Johnson (Davis Okoye)
  • Malin Åkerman (Claire Wyden)
  • Jeffrey Dean Morgan (Agent Harvey Russell)
  • Naomie Harris (Dr Kate Caldwell)
  • Breanne Hill (Amy)
  • Jake Lacy (Brett Wyden)
  • Marley Shelton (Dr. Kerry Atkins)
  • Jack Quaid (Connor)
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Delirio, una nueva serie en Netflix que está siendo furor y se ubicó en el top ten de las más vistas en agosto 2025.
play

Delirio es la nueva serie de Netflix basada en una novela que fue furor: de qué se trata

Las Películas que son tendencia en el gigante de streaming
play

Esta película de Christopher Nolan sigue causando opiniones divididas y ahora se puede ver en Netflix: de cuál se trata

Una de las últimas películas de Brad Pitt llegó a Netflix y está siendo furor.
play

Una de las últimas películas de Brad Pitt llegó a Netflix y está siendo furor: de cuál se trata

Tenet, un estreno de 2020, que actualmente ya está disponible en el catálogo de Netflix y está siendo tendencia.
play

Tenet llegó a Netflix y es ideal para los amantes de Christopher Nolan: de qué se trata

La artista actuará durante la primera transmisión en vivo exclusiva de la NFL en YouTube

Karol G abrirá el primer show de medio tiempo de NFL en Brasil: "No se trata sólo de un partido"

Una mujer que no es lo que parece y una búsqueda de justicia propia.
play

Está en Netflix y es una película que sube la temperatura en todo momento

últimas noticias

play
Dwayne Johnson es el gran protagonista de esta producción destacada en Netflix.

Acaba de sumarse a Netflix pero pocos la conocían: se estrenó hace 7 años y la protagoniza Dwayne Johnson

Hace 25 minutos
play
La película “Quiebre” se posiciona en el top de Netflix por su potente mensaje social y su atrapante desarrollo dramático.

Está en Netflix, dura menos de 2 horas y es un thriller dramático basado en un hecho real

Hace 26 minutos
Un nuevo invento puede desterrar al teclado tradicional.

Adiós al teclado tradicional: el invento que facilita la escritura con mayor comodidad

Hace 27 minutos
La inteligencia artificial incorpora filtros para evitar generar contenido especulativo o emocionalmente dañino.

Esto es lo que responde ChatGPT si le preguntás le fecha de tu muerte

Hace 27 minutos
Este jugador consiguió la histórica Premier League 2011-2012 con el City.

Jugó la Champions League y le mintió a su club sobre su lesión: se lastimó teniendo relaciones sexuales

Hace 28 minutos