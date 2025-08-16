Acaba de sumarse a Netflix pero pocos la conocían: se estrenó hace 7 años y la protagoniza Dwayne Johnson

Dwayne Johnson es el gran protagonista de esta producción destacada en Netflix.

Netflix cuenta con un impresionante catálogo, que va desde novedades hasta series y películas clásicas. Asimismo, la popular plataforma de streaming deja lugar para títulos no tan conocidos, incluso uno en el que actúa el popular Dwayne Johnson, estrenado hace 7 años y con una trama interesante.

Se trata de Rampage: Devastación, dirigida por Bryan Peyton y protagonizada por el reconocido actor de trabajos como La Momia Regresa y El Rey Escorpión. A pesar de no ser tan reconocido como otras obras en las que participó La Roca, sí es una que puede popularizarse con su llegada a la N roja.

En esta producción de 1 hora y 47 minutos, la acción y la ficción se unen para atrapar al espectador con una historia única, en la que el caos y la destrucción total del mundo acecha a un científico especializado en primates. Las actuaciones y los efectos le aportan una energía única a la historia.

rampage-devastacion Netflix: sinopsis de Rampage: Devastación Davis Okoye es un primatólogo profesional que suele mantener distancia con el resto de las personas. En su labor, tiene una muy cercana relación con George, un inteligente gorila de espalda plateada al que ha estado cuidando desde su nacimiento. Pero, por un experimento fallido, el amigable primate se transforma en un incontrolable monstruo.

Por si fuera poco, rápidamente también se descubre que existen más animales con esa condición. Estos depredadores son utilizados por unos científicos que experimentan genéticamente y son obligados arrasar con Norteamérica, con la idea de destruir todo lo que se interpone en su camino.

Tráiler de Rampage: Devastación Embed - RAMPAGE: DEVASTACIÓN - Trailer 1 - Oficial Warner Bros. Pictures Reparto de Rampage: Devastación Dwayne Johnson (Davis Okoye)

Malin Åkerman (Claire Wyden)

Jeffrey Dean Morgan (Agent Harvey Russell)

Naomie Harris (Dr Kate Caldwell)

Breanne Hill (Amy)

Jake Lacy (Brett Wyden)

Marley Shelton (Dr. Kerry Atkins)

Jack Quaid (Connor)