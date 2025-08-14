Inflación y consumo: creció la tendencia de compras mayoristas para dividir y llegar a fin de mes Luego de haberse conocido el dato de que la carne vacuna aumentó un 31,2% y la de pollo un 25% en lo que va del año, crece la tendencia de juntarse entre familiares, amigos y conocidos para pedir en cantidad y obtener mejores precios. Por







El pollo crece como opción ante la merma del consumo de carne. C5N

Luego de haberse conocido el dato de que la carne vacuna aumentó un 31,2% y la de pollo un 25% en lo que va de 2025, crece la tendencia de juntarse entre familiares, amigos y conocidos para comprar al por mayor y obtener mejores precios mientras el poder adquisitivo se reduce.

Viviana, dueña de una granja en el barrio porteño de La Paternal, relató en diálogo con C5N que "se organizan hijos, padres, abuelos, hasta vecinos; tenemos vecinos de un mismo edificio que se juntan tres o cuatro a comprar". "Nosotros nos tuvimos que aggiornar también, porque la venta minorista al ser el producto fresco nacional es caro", planteó.

La mujer explicó que el kilo de suprema de pollo está hasta $10 mil el kilo en supermercados, mientras que ella la vende al por mayor a $6.500. "Mucha gente se ha volcado a llevar la caja de pechuga o los combos que tenemos, que es al precio mayorista. Hoy por hoy este nosotros notamos que el consumidor final ya no viene a comprar un kilito, dos kilitos porque no le conviene. Se junta con dos o tres personas y llevan combos que llevan cantidad", subrayó.

Carne - Carnicería - La carne vacuna aumentó un 31,2% en lo que va del año. "La gente se vuelca mucho al pollo porque la carne está muy cara, aparte la carne quizá tampoco rinde como el pollo. Y el cerdo, bueno, es una opción increíble. Nosotros tenemos el kilo de bondiola, comprando los combos, a $6400, es increíble. En el super está a unos $9 mil. El tema de comprar por mayor es un 30% menos del valor del consumidor final", expresó.

"Nosotros estamos en un barrio donde mucha gente jubilada. Acá se juntan con los hijos, con los nietos. Los jubilados la están pasando muy mal. La gente te dice que no le alcanza para los medicamentos. Hay algo tristísimo: gente que nunca antes había llevado menudos de pollo y ahora los quieren comprar. Nosotros lo vendíamos para los perros, pero no para la gente. Hoy por hoy la misma gente se lleva menudo", lamentó.

Otra opción que crece son los huevos: "Hay mucho consumo, va en crecimiento. Tiene buena fama últimamente. Por ejemplo, dos huevos equivalen a un churrasco. $440 valen dos huevos. Imagínate que un churrasco por $440 no lo conseguís". "La gente hoy está desesperada con el tema de precio. Y si vos le traes calidad y precio, obviamente que se va a volcar a comprar mayorista. En volumen, creo que con el tema este de que empezamos a vender al minoreo como mayoristas, vendemos un 30% más que hace un año", concluyó. La carne vacuna aumentó un 31,2% en lo que va del año En los primeros siete meses del año, según un relevamiento del Instituto de Promoción de Carne Vacuna Argentina (IPCVA), la carne vacuna experimentó un aumento superior al 31%, mientras que el pollo subió por arriba del 25%. El incremento acumulado de los últimos 12 meses fue de 58,2% para la carne vacuna y 51,7% del pollo. Por su parte, el precio del pechito de cerdo tuvo una variación del -0,4% con relación al mes anterior. En los primeros siete meses del año fue del 8%, y 57,9% versus julio 2024.