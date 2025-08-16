Murió Alberto Martín, reconocido y querido actor argentino, después de atravesar una dura enfermedad

El actor construyó una extensa trayectoria en el teatro, la televisión y el cine nacional. Estaba alejado de los medios debido a estas complicaciones de salud. Tenía 81 años.

El actor Alberto Martín falleció este sábado 16 de agosto , después de atravesar una grave enfermedad que lo tenía alejado de los medios. Había estado internado durante los últimos días. Tenía 81 años.

El reconocido artista que construyó una larga carrera en cine, teatro y televisión y su última aparición fue en Mañanísima, en El Trece, en 2024, con la conducción de Carmen Barbieri, donde se destacaba preparando sus mejores platos.

Hace 5 años había sido operado por un tumor en la vista , y que esperaba salir de ese trance: “Es cierto que me operaron para sacarme un tumorcito (…) había que quitarlo o quitarlo. Veremos que sale. Yo soy muy positivo en todo esto”, reveló en Intrusos, en América.

En 2018, Alberto perdió a su esposa, Marta , después de 47 años de matrimonio. Él la acompañó más de una década luchando contra el ELA (esclerosis lateral amiotrófica. Tenía tres hijos, María Marta , Juan Martín y Juan Manuel , y cinco nietos, Gonzalo , Lula, Bianca , Luca y Valentina.

“Mi verdadera profesión no tiene que ver con el espectáculo. Yo tengo un pequeño astillero: compro barcos chicos y los reciclo. Ese es mi trabajo hace cuarenta años y es en lo que ocupo la mayor parte del tiempo. Gracias a Dios. Para mí, estar ocupado es fundamental.", dijo Martín, que amaba la náutica a la que le dedicó gran parte de su vida.

Empezó en el espectáculo como a ctor de cine, teatro y televisión, donde desarrolló una intensa carrera profesional. Grabó más de 10 películas, y entre los ciclos de TV más conocidos están: Su comedia favorita, Cuando vuelvas a mí, El hombre que me negaron, Un extraño en nuestras vidas, Alta comedia, Mesa de noticias, Tato de América, Tal para cual, Como pan caliente, Costumbres argentinas, Los secretos de papá, El código Rodríguez, Amas de Casa desesperadas, Solamente vos, Los ricos no piden permiso, Quiero vivir a tu lado, y Pequeña Victoria, entre muchos otros.

Embed

En julio de 2024 protagonizó junto a la exvedette y conductora de Mañanísima, Carmen Barbieri, un pedido de casamiento en televisión. Él le agradeció porque ella le dio participación en su programa y confesó: "Me siento feliz porque te quiero hace mucho tiempo", mientas la besaba y abrazaba. Días después confesaron que tuvieron la primera de varias citas. "Te quiero", dijo él y los dos se emocionaron.

En esa oportunidad le regaló una anillo a modo de compromiso: "Es un compromiso de los dos. No me hagas tirar a mi solo del carro. Este es el comienzo, es un compromiso mutuo de pensar en los dos", confesó él al borde del llanto. La conductora aseguró que "somos familia".