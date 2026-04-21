Un alumno de un colegio de Recoleta publicó una foto con un arma y amenazó: "Voy a hacer un tiroteo"

Un estudiante de 13 años del Colegio Champagnat, en el barrio porteño de Recoleta, encendió las alarma tras publicar una foto con una pistola y municiones en sus estados de WhatsApp. El menor acompañó la imagen de las armas con la frase "Voy a hacer un tiroteo".
El rector del establecimiento, situado sobre la calle Montevideo 1050, tomó conocimiento del hecho durante el fin de semana y radicó una denuncia formal ante las autoridades de la Comisaría Vecinal 7B.
La causa quedó en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 12, a cargo del juez Julián Ercolini. Tras evaluar el caso, el magistrado ordenó un allanamiento inmediato en el domicilio del joven involucrado.
Efectivos de la Brigada División de Investigaciones de Comuna 7 de la Policía de la Ciudad ejecutaron el operativo judicial el lunes por la mañana. Durante la requisa en la vivienda, los agentes secuestraron un gabinete CPU, un teléfono celular y dos pendrives de 32 GB para futuros peritajes.
Tras el procedimiento policial, las autoridades de la escuela emitieron un comunicado formal para toda la comunidad educativa: "Ante las consultas que nos acercaron, les comunicamos que el pasado domingo un estudiante del nivel secundario subió una imagen a su estado de WhatsApp con un mensaje preocupante".
En el mismo texto, los directivos detallaron los pasos a seguir frente al incidente de seguridad: "Ese mismo día, al tomar conocimiento, el colegio activó todos los protocolos de cuidado, poniéndose en comunicación con la familia y las autoridades correspondientes".
Para finalizar, buscaron calmar la preocupación de las familias ante la serie de episodios de violencia escolar en el país: "Desde el inicio de la semana, la situación está contenida y en proceso de resolución. Entendemos que la información circulando sobre retos de TikTok y otras cuestiones generan muchas inquietudes, pero queremos llevarles tranquilidad de que la seguridad siempre estuvo y estará garantizada".