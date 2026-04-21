21 de abril de 2026 Inicio
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Un alumno de un colegio de Recoleta publicó una foto con un arma y amenazó: "Voy a hacer un tiroteo"

Tras la denuncia de las autoridades escolares, la Justicia ordenó un allanamiento en la casa del menor para secuestrar dispositivos electrónicos. En paralelo, la escuela activó sus propios esquemas de seguridad de forma preventiva.

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El alumno estudia en el Colegio Champagnat de Recoleta.

El alumno estudia en el Colegio Champagnat de Recoleta.

Un estudiante de 13 años del Colegio Champagnat, en el barrio porteño de Recoleta, encendió las alarma tras publicar una foto con una pistola y municiones en sus estados de WhatsApp. El menor acompañó la imagen de las armas con la frase "Voy a hacer un tiroteo".

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El rector del establecimiento, situado sobre la calle Montevideo 1050, tomó conocimiento del hecho durante el fin de semana y radicó una denuncia formal ante las autoridades de la Comisaría Vecinal 7B.

La causa quedó en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 12, a cargo del juez Julián Ercolini. Tras evaluar el caso, el magistrado ordenó un allanamiento inmediato en el domicilio del joven involucrado.

Efectivos de la Brigada División de Investigaciones de Comuna 7 de la Policía de la Ciudad ejecutaron el operativo judicial el lunes por la mañana. Durante la requisa en la vivienda, los agentes secuestraron un gabinete CPU, un teléfono celular y dos pendrives de 32 GB para futuros peritajes.

Tras el procedimiento policial, las autoridades de la escuela emitieron un comunicado formal para toda la comunidad educativa: "Ante las consultas que nos acercaron, les comunicamos que el pasado domingo un estudiante del nivel secundario subió una imagen a su estado de WhatsApp con un mensaje preocupante".

En el mismo texto, los directivos detallaron los pasos a seguir frente al incidente de seguridad: "Ese mismo día, al tomar conocimiento, el colegio activó todos los protocolos de cuidado, poniéndose en comunicación con la familia y las autoridades correspondientes".

Para finalizar, buscaron calmar la preocupación de las familias ante la serie de episodios de violencia escolar en el país: "Desde el inicio de la semana, la situación está contenida y en proceso de resolución. Entendemos que la información circulando sobre retos de TikTok y otras cuestiones generan muchas inquietudes, pero queremos llevarles tranquilidad de que la seguridad siempre estuvo y estará garantizada".

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