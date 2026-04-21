21 de abril de 2026 Inicio
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Jorge Macri lanzó medidas de prevención ante la ola de amenazas de tiroteos en las escuelas

El jefe de Gobierno porteño advirtió que la Ciudad "no va a naturalizar" estos hechos: "No son bromas pesadas, son delitos penales". Anunció un protocolo con acciones preventivas orientadas a reducir riesgos y anticipar situaciones conflictivas.

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Jorge Macri invitó a las familias a dialogar con los adolescentes sobre lo que ven en las redes sociales. GCBA

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, lanzó medidas de prevención ante la ola de amenazas de tiroteos en las escuelas, provenientes de retos virales de redes sociales. "No son bromas pesadas, son delitos penales", subrayó, y lanzó un protocolo con acciones orientadas a reducir riesgos y anticipar situaciones conflictivas.

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"Recientemente han aparecido en algunas escuelas pintadas con mensajes y amenazas que hacen referencia a posibles episodios de violencia. Frente a casos de esta gravedad no podemos ni vamos a minimizar los acontecimientos", comenzó su discurso el mandatario porteño en conferencia de prensa.

"No vamos a naturalizar que situaciones como estas alteren la vida y el ritmo escolar. Generar una situación de miedo o pánico es una conducta que tiene consecuencias. No se trata de una broma pesada, es un delito", subrayó.

Embed - AMENAZAS en la ESCUELA: PROHIBIERON la MOCHILA en un COLEGIO

Además, el Jefe de Gobierno explicó que desde el primer momento, ante las alertas, convocó a su equipo y se definieron "líneas de acción con el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público Tutelar, la Policía de la Ciudad y el Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes".

En ese marco, el Ministerio de Educación activó el "Protocolo de Actuación para la protección y el resguardo ante situaciones de vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes", vigente desde el año pasado, y se realizaron las denuncias correspondientes.

Lo acompañaron el Jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny; el ministro de Seguridad, Horacio Giménez; el de Justicia, Gabino Tapia; y el de Salud, Fernán Quirós. Además, la presidente del Consejo de la Magistratura, Karina Leguizamon; Javier Bujan, Presidente de la Cámara Penal; Carolina Stanley, titular del Ministerio Público Tutelar; y Victoria Morales Gorleri, presidente del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, junto a otros funcionarios del Poder Judicial, diputados por la Ciudad, representantes de escuelas privadas e integrantes de la comunidad educativa.

El protocolo de la Ciudad ante la ola de amenazas de tiroteos en las escuelas

Este protocolo establece cómo actuar ante las amenazas en las escuelas y tiene como objetivo resguardar la integridad física y psicosocial de la comunidad educativa, garantizar el cumplimiento de la ley y promover intervenciones institucionales basadas en criterios de protección y cuidado colectivo.

"En tres hechos concretos las amenazas derivaron en operativos policiales, incluso uno fuera de la Ciudad. En todos los casos la Justicia sigue investigando los hechos y la responsabilidad de los alumnos y los padres. Nosotros intensificamos las medidas de supervisión en todas las escuelas y reforzamos el cuidado de la convivencia", agregó Macri, junto a la ministra de Educación, Mercedes Miguel, y al fiscal general, Martín López Zavaleta.

El jefe de Gobierno resaltó la importancia del diálogo con los hijos: "Muchas de estas situaciones nacen en las redes sociales como un espacio de reproducción y difusión. Tendencias virales que convierten la violencia en contenido. Hay algo que es irremplazable: la conversación en casa", indicó. Y añadió: "Necesitamos volver a hablar, a preguntar, a escuchar y a involucrarnos en lo que a los chicos les está pasando. Tenemos que comprender también que el límite y el orden no es algo que nos quite libertad, al contrario, nos la devuelve".

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Jorge Macri lanzó medidas de prevención ante la ola de amenazas de tiroteos en las escuelas.

También subrayó la necesidad de acompañar a una generación que "está expuesta a estímulos, pantallas, presión por mostrarse y a la lógica de la validación inmediata de las redes", y sostuvo: "Todo eso genera inseguridad personal, ansiedad, angustia y una desconexión. Por eso, el cuidado de la salud mental y socioemocional es parte de nuestra agenda educativa, y contamos con protocolos específicos".

"La respuesta tiene que ser, al mismo tiempo, seguridad y formación. Protocolo y acompañamiento. Consecuencia y reparación. Seguridad, porque cada amenaza es un delito y se investiga. Formación, porque detrás de cada chico que escribe 'mañana tiroteo' hay alguien que no dimensiona lo que hizo. Reparación, porque las sanciones tienen que tener sentido educativo: comprender el daño, repararlo, y volver a la comunidad", sostuvo la ministra de Educación, Mercedes Miguel.

En este sentido, el fiscal general de la Ciudad, Martín López Zavaleta, explicó: "Se ha implementado un esquema de coordinación inmediata con el Cuerpo de Investigaciones Judiciales, el área de acceso a la Justicia y de Política Criminal junto con las fiscalías intervinientes. La identificación y eventual responsabilización de los autores de estos hechos permite avanzar en cada caso concreto y cumple una función preventiva porque desalienta la reiteración de estas conductas".

El Jefe de Gobierno cerró: "A toda la comunidad educativa, sepan que estamos para acompañarlos. Sabemos que hay angustia en las familias y queremos llevar tranquilidad. Los tres poderes del Estado tenemos el compromiso de cuidar y defender lo más valioso que tiene esta Ciudad: la vida, la seguridad, la integridad y la educación de nuestros niños, niñas y adolescentes".

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