23 de junio de 2026 Inicio
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Un adolescente fue asesinado por motochorros en Quilmes: el estremecedor testimonio de un vecino

El joven iba a la escuela junto a su padre cuando dos delincuentes los interceptaron. Un vecino escuchó a uno de ellos gritar Matalo, Matalo" y gatillar varias veces. Ambos permanecen prófugos.

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Un testigo clave relató el ataque de motochorros que terminó con la vida de un estudiante de 17 años.

Un testigo clave relató el ataque de motochorros que terminó con la vida de un estudiante de 17 años.

Un joven de 17 años fue asesinado por motochorros en la localidad bonaerense de San Francisco Solano cuando se dirigía al colegio acompañado por su padre. Según el relato de un vecino, uno de los atacantes gritó “¡Matalo, matalo!” antes de disparar varias veces contra la víctima.

El hecho ocurrió en Entre Ríos.
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El testigo Federico Rodrigo Vallejos relató que estaba dentro de su vivienda cuando escuchó una frenada brusca y se asomó para ver qué pasaba. En ese momento, vio a los dos motochorros que intentaban asaltar a Lautaro Servín, el joven estudiante de 17 años, y su padre. Su declaración coincide con otros testimonios recolectados por los investigadores.

El hecho ocurrió alrededor de las 7:40, cuando el adolescente caminaba junto a su papá rumbo a la escuela y fueron interceptados por dos delincuentes que iban a bordo de una moto negra y roja. Según la reconstrucción de los hechos, tras un primer intento de robo, los delincuentes efectuaron múltiples disparos y Lautaro cayó al suelo. Sin embargo, al percatarse de que aún seguía con vida, los agresores volvieron a abrir fuego antes de huir y lo remataron.

Lauti, la verdad era un pibe re sano, re bueno. Era mi bebé, mi hermano más chico. Y nada, me lo arrebataron de esta manera. Iba a estudiar. Estaba llegando al colegio, acá a la vuelta, como todos los días”, expresó su hermano en una entrevista para El Trece.

La víctima fue llevada de urgencia al Hospital Oñativia por un vecino, luego de que comenzara a sufrir convulsiones. Y si bien en un primer momento no se habían detectado lesiones, ya en el centro de salud los médicos confirmaron que presentaba un impacto de bala en la espalda. Poco después falleció como consecuencia de un paro cardíaco.

De acuerdo a los testimonio de los vecinos, al momento del incidente un efectivo de la Prefectura Naval que vive en la zona salió de su domicilio e intentó detener a los sospechosos. El oficial realizó un disparo al aire con su arma reglamentaria para disuadir a los motochorros pero escaparon en dirección a la avenida Presidente Perón.

La investigación caratulada preventivamente como “homicidio” quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°4 de Almirante Brown que intenta identificar a los agresores. Mientras tanto, la policía revisa las cámaras de seguridad de la zona y continúa con las tareas para localizar a los delincuentes que permanecen prófugos.

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