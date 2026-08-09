Habló la abogada del futbolista argentino detenido por el ICE en EEUU: "Dijeron que tenían que hacer un par de preguntas"

La abogada del jugador, Regina Moraes, contó los pormenores del polémico arresto de Matías Pourrain, jugador de Miami United, mientras se disponía a viajar junto a sus compañeros para disputar la final de un torneo en Los Ángeles.

Un nuevo operativo del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Estados Unidos encendió las alarmas. Esta vez la víctima fue el futbolista argentino Matías Pourrain, jugador del equipo Miami United, quien fue arrestado mientras se disponía a viajar junto a sus compañeros para disputar la final de la United Premier Soccer League (UPSL) en Los Ángeles .

En diálogo con Néstor Dib en Argentina en Vivo , por C5N , su abogada defensora, Regina Moraes , detalló las irregularidades de la detención. Según explicó, la situación del deportista es particular, ya que “Matías entró en los Estados Unidos en el año 2019 con visa de turista” , e inició posteriormente los trámites legales. “Aplicó, hizo una petición y esta petición todavía está pendiente, no fue negada, está abierta, todavía no está aprobada”, argumentó la letrada para dar cuenta del marco legal en el que residía.

El procedimiento se desencadenó el pasado jueves en la terminal aérea de Fort Lauderdale cuando el plantel se aprestaba a abordar. La letrada relató que “tres hombres vestidos normales lo agarraron y dijeron que tenían que hacer un par de preguntas” . Ante la irrupción, el futbolista no ofreció resistencia: “Matías no resistió, nada, nada, nada”. Sin embargo, la demora se transformó en una detención formal y, pocos minutos después, el jugador logró enviar mensajes para advertir que “lo estaban deteniendo” .

A pesar de contar con permiso laboral vigente vinculado al expediente en trámite, los agentes procedieron de manera inflexible . Moraes calificó la normativa actual como “una área gris de la ley de migración” y denunció que se trata de medidas aplicadas de forma arbitraria. “Eso de arrestar a las personas cuando están haciendo vuelos domésticos es completamente nuevo” , sostuvo la abogada respecto al endurecimiento de los controles aeroportuarios.

Actualmente, la defensa busca concretar el traslado del futbolista a un centro de detención para presentar una moción formal ante la Justicia. “Estoy esperando para ver cuándo él entra en el centro de detención para poder solicitar la fianza” , anticipó. En cuanto al monto económico, Moraes estimó la cifra requerida: “La fianza menor es de u$s1.500 dólares. En un caso como Matías yo pienso que entre 3.000 a 5.000 es lo normal”.

El arresto impidió que Pourrain pudiera disputar la final con su club y abrió una fuerte polémica sobre el accionar de los organismos migratorios estadounidenses.

El ICE en Estados Unidos detuvo a un futbolista argentino de la MLS: el fuerte comunicado del club

El club al que pertenece Pourrain, Miami United FC, publicó un duro comunicado donde aseguró que “estamos cooperando con todas las partes involucradas y haciendo todo lo que está a nuestro alcance para ayudar". Además, informó que se puso a disposición de Pourrain y su familia desde el primer momento, brindando apoyo legal y manteniendo una comunicación constante.

En el escrito, destacaron el valor el valor humano del jugador, sobre el cual se desconocen los motivos de su detención: “Matías no solo es un futbolista excepcional, sino, sobre todo, una persona aún mejor y una parte importante de la familia de Miami United. Sus compañeros, entrenadores, staff y todo el Club están firmemente a su lado y junto a su familia”.

La palabra de la familia del jugador argentino detenido en EEUU por ICE

El hermano de Matías Pourrain, brindó una entrevista a TN donde explicó que el jugador atravesaba un proceso de asilo en Estados Unidos y contaba con permiso de trabajo y Social Security, aunque aún esperaba la cita para la entrevista. “Tenía todos los papeles en regla, pero estaba esperando la cita. Se ve que ahora están agarrando a los que tienen pendiente la cita”, detalló..

A su vez reveló que, durante la madrugada, mantuvo una breve videollamada con su pareja para avisar que creía estar en el centro de detención de Miramar, donde el ICE recolecta datos antes de derivar a los detenidos a otros centros. “Lo tienen ahí a la espera del traslado. Son unas oficinas administrativas, pero está todo tan lleno de gente en todos lados, lo tienen durmiendo ahí. No se