Video: un cliente agredió a una camarera por un mal servicio y quedó registrado por las cámaras

Un director de la escuela primaria de un reconocido colegio de Quilmes quedó envuelto en un escándalo tras agredir a una joven de 23 años en un bar del microcentro porteño. “Estaba llorando. Me sentía ahogada y angustiada. Colapsé”, relató la empleada que ya radicó la denuncia en la comisaría.

El hecho ocurrió en un bar con vista panorámica de la avenida Corrientes, donde una camarera de 23 años denunció haber sido agredida por un cliente identificado como Mark Symmonds, director del nivel primario de un prestigioso colegio inglés en Quilmes. El violento episodio se habría originando por una demora de 20 minutos en el servicio por parte del personal del lugar.

El jueves 18 de junio, cerca de las 22 horas, en el Trade Sky Bar de la avenida Corrientes al 200, una camarera con cuatro años de experiencia en el lugar sufrió el hostigamiento de un cliente que la siguió con la intención de amedrentarla.

“Yo bajé a buscar a mis jefes y él me siguió. Dos compañeras intentaron frenarlo. Ahí sucede lo que se ve en el video”, sostuvo Cristal, la camarera de 23 años. Según, ella se había acercado a una mesa ocupada por Symmonds y su madre que estaban molestos por una demora en el servicio.

“Yo ni siquiera los había atendido. Me acerqué porque la señora estaba haciendo señas para que alguien fuera a la mesa. Enseguida empezaron a gritarme y yo no entendía bien qué pasaba porque no hablo inglés ”, relató Cristal que luego fue a buscar a su encargado para que se hiciera cargo de la situación.

De acuerdo a su explicación, la gerencia del bar intentó calmar la situación con una atención de cortesía . Sin embargo, la camarera asegura que quedó afectada por el episodio ya que es la primera vez que sufre una situación de violencia en sus cuatro años de trabajo.

Tras el intercambio, Cristal pidió cambiar de sector para alejarse de los clientes y dejó el piso 19 del Sky Bar y subió al 20 para intentar tranquilizarse. Fue en ese momento que el director de la escuela primaria de Quilmes se envalentonó y la siguió. “Mientras estaba arriba, subió a buscarme. Me empezó a gritar, me tocaba el hombro y la cara. Con mi poco inglés le repetí que no le entendía lo que me estaba diciendo y que por favor no me tocara más, pero lo continuó haciendo en repetidas ocasiones”, expresó.

Gravísimo: Denuncian que el director de un colegio inglés de Quilmes agredió y acosó a una camarera



Una joven que trabaja como camarera en Trade Sky Bar de CABA denunció públicamente un episodio de agresión y acoso del que habría sido víctima el jueves pasado. Según su relato,… pic.twitter.com/D7DklSEOBM — Adrián Di Nucci (@di_nucci) June 21, 2026

Pero el hecho no quedó ahí, ya que la joven relató que decidió bajar a buscar ayuda de sus superiores y el hombre la siguió hasta el piso inferior, donde dos compañeras intentaron detenerlo y se produjo la secuencia registrada por las cámaras de seguridad del edificio. “Terminé llorando en el baño. Tuve miedo. Estaba en mi lugar de trabajo, pero me sentí completamente desprotegida”, confesó la empleada.

Todo el episodio quedó grabado en las cámaras de seguridad del local y la joven denunció el hecho al día siguiente en la Comisaría Vecinal 1-D, donde identificó al agresor gracias a una reseña que él mismo dejó en Google criticando el servicio y mencionando una supuesta relación sentimental de la camarera con un encargado, versión que ella negó rotundamente.

En su declaración inicial consignó mal el apellido y, al intentar rectificarlo el sábado, le indicaron que debía regresar el lunes. “Estoy triste. No sé qué va a pasar con mi trabajo", expresó mientras que el agresor no hizo público su descargo.