Se filtró el último regalo de Luck Ra para La Joaqui antes de separarse Tras la confirmación de la separación, una antigua publicación del cantante volvió a cobrar protagonismo en las redes sociales. Agregar C5N en









La ruptura entre los cantantes sigue dando de que hablar. Redes sociales

Un antiguo video de Luck Ra volvió a viralizarse tras confirmarse la separación.

La publicación fue interpretada de otra manera luego del fin de la relación.

El cantante negó que la ruptura estuviera relacionada con los rumores que circularon.

Los seguidores reaccionaron en las redes sociales al recordar ese momento. La separación de Luck Ra y La Joaqui sigue dando de qué hablar en las redes sociales. En las últimas horas, los fanáticos volvieron a viralizar un antiguo video del cantante que había pasado desapercibido en su momento y que, tras la ruptura, comenzó a ser interpretado de una manera muy distinta.

El regalo que le dio Luck Ra a la Joaqui apenas un mes antes de la ruptura. Redes sociales La grabación había sido publicada por el propio Luck Ra en TikTok, donde mostraba una sorpresa que preparó para quien entonces era su pareja. El posteo estaba acompañado por un mensaje que hacía referencia al Mundial y que, después de conocerse el final de la relación, despertó una gran cantidad de comentarios entre los usuarios.

La ruptura entre los artistas fue confirmada por La Joaqui la semana pasada, luego de varios días de rumores sobre una posible crisis. La cantante explicó que la decisión de terminar la relación fue de Luck Ra y que ambos siguieron caminos separados, mientras el cantante negó las versiones que lo vinculaban sentimentalmente con Tuli Acosta.

Cuál fue el último regalo de Luck Ra a La Joaqui antes de separarse En el video que volvió a circular se puede ver a Luck Ra entregándole a La Joaqui un peluche de Stitch junto con un ramo de rosas blancas y azules. Además, escribió la frase: "Malcriando a mi novia antes de que me pierda por el Mundial", un mensaje que cobró un nuevo significado tras la separación.

@luckra parece broma pero no lo es EL ULTIMO BAILE - Luck Ra & Un Poco de Ruido & Juan Portella & RAMKY EN LOS CONTROLES La publicación generó una fuerte repercusión entre los seguidores de la ex pareja. Muchos cuestionaron que el cantante hubiera tenido ese gesto romántico poco tiempo antes del final de la relación, mientras otros dejaron mensajes de apoyo para La Joaqui y recordaron el cariño que ambos demostraban públicamente.