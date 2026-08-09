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Se filtró el último regalo de Luck Ra para La Joaqui antes de separarse

Tras la confirmación de la separación, una antigua publicación del cantante volvió a cobrar protagonismo en las redes sociales.

La ruptura entre los cantantes sigue dando de que hablar.

La ruptura entre los cantantes sigue dando de que hablar.

Redes sociales
  • Un antiguo video de Luck Ra volvió a viralizarse tras confirmarse la separación.
  • La publicación fue interpretada de otra manera luego del fin de la relación.
  • El cantante negó que la ruptura estuviera relacionada con los rumores que circularon.
  • Los seguidores reaccionaron en las redes sociales al recordar ese momento.

La separación de Luck Ra y La Joaqui sigue dando de qué hablar en las redes sociales. En las últimas horas, los fanáticos volvieron a viralizar un antiguo video del cantante que había pasado desapercibido en su momento y que, tras la ruptura, comenzó a ser interpretado de una manera muy distinta.

El músico dejó en claro su firme postura sobre el conflicto bélico.
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El regalo que le dio Luck Ra a la Joaqui apenas un mes antes de la ruptura.

El regalo que le dio Luck Ra a la Joaqui apenas un mes antes de la ruptura.

La grabación había sido publicada por el propio Luck Ra en TikTok, donde mostraba una sorpresa que preparó para quien entonces era su pareja. El posteo estaba acompañado por un mensaje que hacía referencia al Mundial y que, después de conocerse el final de la relación, despertó una gran cantidad de comentarios entre los usuarios.

La ruptura entre los artistas fue confirmada por La Joaqui la semana pasada, luego de varios días de rumores sobre una posible crisis. La cantante explicó que la decisión de terminar la relación fue de Luck Ra y que ambos siguieron caminos separados, mientras el cantante negó las versiones que lo vinculaban sentimentalmente con Tuli Acosta.

Cuál fue el último regalo de Luck Ra a La Joaqui antes de separarse

En el video que volvió a circular se puede ver a Luck Ra entregándole a La Joaqui un peluche de Stitch junto con un ramo de rosas blancas y azules. Además, escribió la frase: "Malcriando a mi novia antes de que me pierda por el Mundial", un mensaje que cobró un nuevo significado tras la separación.

El video, que había sido publicado semanas antes de la ruptura, volvió a convertirse en tendencia y reabrió el debate entre los fans de los dos. Aunque ambos ya dieron su versión sobre el final de la relación, la difusión de ese último regalo sigue alimentando las reacciones y los comentarios en las redes sociales.

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