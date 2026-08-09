Brenda Asnicar recordó su romance con Carlos Tevez y aclaró un rumor importante La actriz volvió a hablar sobre una etapa de su vida que todavía genera interés y compartió detalles sobre aquella relación. Agregar C5N en









La actriz se expresó nuevamente sobre su pasado con el ex jugador ¿Qué dijo?

Brenda Asnicar recordó su relación con Carlos Tevez y la repercusión que tuvo.

La actriz volvió a referirse a una versión que circuló durante varios años.

También explicó cómo vivió aquella situación durante su relación.

La artista recordó qué fue lo que más le llamó la atención del futbolista. Brenda Asnicar volvió a hablar sobre uno de los romances que más repercusión tuvo durante su juventud. La actriz y cantante recordó su relación con Carlos Tevez, que transcurrió en 2010, cuando ambos tenían una fuerte exposición pública. Años después, la artista decidió referirse nuevamente a aquella etapa y, especialmente, a una versión que circuló durante mucho tiempo sobre una propiedad.

El rumor señalaba que Carlos Tevez le había regalado una casa a Brenda Asnicar durante el tiempo que estuvieron juntos. Sin embargo, la actriz negó esa versión y explicó que la propiedad había sido comprada por ella con dinero obtenido a partir de su trabajo. En ese momento, atravesaba una etapa de gran popularidad gracias a su papel en Patito Feo y sus proyectos como cantante, además de las giras internacionales.

La artista aclaró un rumor viejo. Redes sociales La relación entre Asnicar y Tevez despertó un fuerte interés de los medios argentinos por la popularidad de ambos y la diferencia de edad. Mientras ella se encontraba en pleno crecimiento dentro del mundo artístico, él se destacaba jugando en Inglaterra para el Manchester City. La exposición que tuvo la pareja dio lugar a distintas versiones sobre su vida privada, algunas de las cuales la actriz decidió aclarar con el paso de los años.

Qué dijo Brenda Asnicar sobre su relación con Carlos Tevez Durante una charla en el podcast Nada que ocultar, Brenda Asnicar explicó que le había molestado especialmente que se instalara la idea de que Tevez había sido quien le había regalado la propiedad. “Nadie me defendía y todos encima diciendo que el tipo me la había regalado”, recordó la actriz al hablar de los comentarios que recibió en aquella época.

En ese sentido, Asnicar también cuestionó la falta de respaldo que sintió por parte de su pareja de aquel momento. “Me dolió, quizá, que mi propia pareja no me defendiera en ese momento”, sostuvo. Además, aclaró que contaba con la documentación correspondiente y remarcó: “Si yo tengo la escritura, la compré con mi familia”. De esta manera, buscó dejar en claro cuál había sido su versión sobre la propiedad.