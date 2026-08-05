5 de agosto de 2026 Inicio
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Condenaron a un expolicía que definía quién transportaba cocaína jugando al "piedra, papel o tijera"

Edgar Nicolás Aquino recibió una pena de siete años de cárcel tras comprobarse su rol de organizador en una banda narco que traficaba estupefacientes desde Salta. Ya tenía una condena anterior por homicidio culposo cuando era miembro de la Policía de Chaco.

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Había casi 20 kilos de cocaína ocultos en el tanque de combustible.

Había casi 20 kilos de cocaína ocultos en el tanque de combustible.

El Tribunal Oral Federal N°1 de Salta condenó a siete años de prisión al expolicía chaqueño Edgar Nicolás Aquino por el delito de transporte de estupefacientes. La Justicia, además, comprobó que la organización criminal que integraba definía quién trasladaba los cargamentos de cocaína mediante el juego de "piedra, papel o tijera".

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La prueba clave surgió del peritaje telefónico a los integrantes de la banda, en el cual las autoridades hallaron mensajes donde el ex uniformado coordinaba la logística del tráfico entre Salta y Chaco. "Mañana hacemos piedra, papel o tijera para ver quién va por la 81 con cosas", escribió Aquino a uno de sus cómplices durante la planificación de un envío.

El operativo principal ocurrió el 14 de marzo de 2025 en la ruta provincial N°35, a la altura de Joaquín V. González, cuando efectivos de Gendarmería Nacional interceptaron un vehículo con dos integrantes del grupo. Los agentes encontraron casi 20 kilos de cocaína con un 72% de pureza ocultos en el tanque de combustible.

Aquino actuó como auto puntero a lo largo del trayecto desde Orán para alertar sobre eventuales controles policiales en las localidades salteñas. Días antes de la partida, el expolicía envió órdenes precisas a un cómplice con la frase "Preparate, mañana viajás", ante la consulta de este sobre los detalles del itinerario: "¿Cuál es tu idea, cuándo salimos, con quién voy a ir yo?".

Las pruebas telefónicas y financieras desmintieron la versión del expolicía

Durante el proceso judicial, el acusado intentó desvincularse de la maniobra con la excusa de que solo encargó mercadería legal desde Bolivia a sus conocidos. Sin embargo, el tribunal desestimó esa versión a partir de la documentación sobre transferencias de dinero entre los miembros, datos de geolocalización e itinerarios compartidos.

La captura del ex efectivo ocurrió siete meses después del secuestro de la droga, a mediados de octubre, cuando la fiscalía reunió los elementos informáticos que demostraron su liderazgo operativo. El imputado ya registraba una expulsión de la fuerza chaqueña por una condena previa de cuatro años y cinco meses de prisión debido a un homicidio culposo.

Los jueces Alejandra Cataldi, Gabriela Catalano y Diego Matteucci aplicaron la pena de siete años de cárcel con la intervención de la fiscal subrogante Paula Gallo. Con este veredicto, el fuero federal salteño cerró la causa contra la estructura delictiva que operaba entre el norte argentino y la provincia de Chaco.

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