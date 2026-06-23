Necochea: detuvieron a un exfutbolista del Ascenso acusado del crimen de su madre Una mujer fue hallada sin vida dentro de su casa, en el barrio Atepam, con una lesión grave en la cabeza. Horas después, fue arrestado el principal sospechoso. Por Agregar C5N en









Jorge "Garda" Sánchez acusado de matar a su madre Delia Mercedes Romero de Sánchez Captura Google Maps.

Una jubilada de 86 años, identificada como Delia Mercedes Romero de Sánchez, fue hallada sin vida en su casa con una fuerte lesión en la cabeza en Necochea. La Justicia investiga la muerte como un presunto femicidio y detuvo a su hijo, el exfutbolista Jorge "Garda" Sánchez, de 56 años, que fue detenido por las autoridades.

La Policía de Necochea arribó a la vivienda ubicada en las calles 548 y 521 bis, en el barrio Atepam y encontró a la mujer de 86 años muerta en una de las habitaciones con un fuerte golpe en la cabeza, según los primeros reportes. El medio 0223 informó que al llegar las autoridades detuvieron a uno de sus hijos de 56 años, que se encontraba intoxicado por la ingesta de pastillas.

Jorge "Garda" Sánchez acusado de matar a su madre Delia Mercedes Romero de Sánchez Sánchez fue trasladado por la Policía junto a los servicios de emergencia al Hospital Municipal Dr. Emilio Ferreyra debido al estado en que se encontraba. Es hermano de Luis “Paco” Sánchez, también futbolista destacado de la zona, quién despidió a su madre en redes sociales: "Es un momento durísimo e impensado de la vida".

Según el mismo medio, el fiscal Walter Pierrestegui lleva adelante la investigación bajo la causa de femicidio, aunque todavía se desconocen las circunstancias del hecho ocurrido el viernes pasado cerca de las 15. Hasta el momento el detenido se negó a declarar y permanece detenido por homicidio agravado por el vínculo.

Paco Sánchez junto a su mamá. El emotivo mensaje del exfutbolista Luis “Paco” Sánchez por el crimen de su madre En su cuenta oficial de Facebook, Paco Sánchez compartió un emotivo mensaje para despedir a su mamá: "Gracias a todos y a cada uno por mensajes, saludos, abrazos del alma. Momento durísimo e impensado de la vida. Recordaré a mi mamá como lo que fue, la mejor madre que me podía haber tocado junto al viejo Paco fueron padres increíbles. Te amo Ma, siempre vivirás en mi corazón. Amigos gracias por todo el cariño, los quiero, abrazo, gracias".

Mensaje de Paco Sánchez compartido en Facebook.