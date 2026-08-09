Peligroso choque en Caballito: un conductor perdió el control de su auto y chocó contra un banco El hombre, que iba solo, logró salir por sus propios medios y explicó qué le sucedió. Una ambulancia llegó minutos después y fue trasladó al Hospital Durand, donde quedó bajo atención médica. Por Agregar C5N en









El conductor salió ileso y confesó que se quedó dormido

Un tremendo choque sacudió a todos los vecinos de Caballito durante las primeras horas de este domingo: un hombre perdió el control de su auto y chocó contra un banco. Afortunadamente, salió ileso y confesó qué sucedió.

El hecho ocurrió apenas unos minutos después de las 6 de la mañana en la esquina de Rivadavia y Senillosa. Según le manifestó a la Policía, se habría quedado dormido. De igual modo, a pesar de la violencia del impacto, el conductor de 32 años bajó por sus propios medios y está fuera de peligro.

Según las primeras reconstrucciones de la colisión el dueño del Kia gris, perdió el control del mismo, se subió al cordón y chocó de frente contra el banco. El choque provocó importantes daños no solo en la parte delantera del vehículo, sino también en el ingreso del edificio.

Al mismo tiempo, por el gran impacto, el auto terminó desplazándose algunos metros hacia atrás y golpeó también un semáforo ubicado por detrás.

Choque en Caballito: el hombre confesó que se quedó dormido y resultó con leves heridas Tras el fuerte impacto, un policía de la Ciudad que se encontraba de guardia acudió a socorrerlo luego de haber presenciado la situación. Durante el primer contacto, el agente aseguró que el hombre le confesó que se habría quedado dormido mientras manejaba.