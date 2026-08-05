5 de agosto de 2026 Inicio
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Se conoció la primera foto de la "Nahir Galarza de Chaco" tras su arresto en Resistencia

La Justicia chaqueña difundió la primera imagen de la detenida e imputada por el asesinato de su pareja, Matías Álvarez Guardia. La investigación para esclarecer el crimen ocurrido en la madrugada del domingo.

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La madre de la joven entregó el celular de la víctima a la fiscalía.

La madre de la joven entregó el celular de la víctima a la fiscalía.

La Justicia chaqueña dio a conocer la primera foto de Victoria Cantero tras su detención, señalada como responsable del asesinato de su pareja, Matías Julián Álvarez Guardia, en Resistencia. La imagen corresponde al momento de su arresto y salió a la luz mientras continúa la investigación para esclarecer el homicidio ocurrido en la madrugada del domingo en una vivienda de la calle Donovan al 1400.

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De acuerdo a lo que informaron fuentes policiales a la prensa, la joven de 23 años permanece detenida en una dependencia policial a la espera de nuevas medidas judiciales, mientras los investigadores continúan recolectando pruebas para determinar cómo ocurrió el hecho. En las últimas horas se sumó, como parte de las pruebas a peritar, el celular de la víctima entregado por la propia madre de la acusada a la Fiscalía.

Según se supo, el móvil había quedado en el auto de su cuñado y los voceros de la investigación consignaron que la joven "conoce la clave" de ese dispositivo, por lo que colaborará con la Justicia. A su vez, este martes también prestaron declaración ante la fiscal Ana González de Pacce algunos de sus familiares, entre ellos la madre y su hermano, que trasladó a la víctima apuñalada al hospital Perrando.

La acusada quedó a disposición de la fiscalía interviniente, que en las próximas horas definirá los pasos a seguir en la causa, catalogada como homicidio agravado por el vínculo hacia su novio de 29 años.

La "Nahir Galarza de Chaco": crónica de un crimen anunciado

Matías Julián Álvarez Guardia, de 29 años, falleció luego de recibir una puñalada letal en el tórax y, antes de ser trasladado al hospital, habría pedido auxilio durante una comunicación telefónica con su cuñado, hermano de la acusada. La principal hipótesis apunta a que el crimen se produjo durante una discusión de pareja.

Según trascendió, Álvarez Guardia habría manifestado durante el llamado: "Vení a socorrerme porque tu hermana me apuñaló". Luego, el hermano de Cantero lo trasladó en su vehículo junto a su pareja hasta el Hospital Perrando, donde finalmente murió.

Victoria Luz Cantero, de 25 años, reúne una serie de comportamientos violentos y antecedentes que la sitúan hoy bajo la lupa de la Justicia. A pesar de no convivir, la pareja mantuvo un vínculo de dos años que la familia de la víctima definió como turbulento. La hermana del joven asesinado, Noelia Guardia, describió a la imputada como una persona "muy mala" y "muy tóxica", y remarcó que actuó "sin compasión".

Asimismo, los allegados a Álvarez Guardia aseguraron que la sospechosa lo hostigaba cada vez que él intentaba terminar la relación. Asimismo, revelaron que el joven radicó al menos dos denuncias por violencia de género contra Cantero entre 2024 y 2025 tras sufrir irrupciones imprevistas en la vivienda de su madre.

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