5 de agosto de 2026 Inicio
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Macabro hallazgo: un hombre paseaba sus perros y encontró un cadáver adentro de una bolsa

El cuerpo de una mujer en avanzado estado de descomposición estaba enterrado en una zanja de un camino rural de Vivoratá. La Justicia investiga si se trató de un homicidio.

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Vivoratá es una zona rural dentro del partido de Mar Chiquita. 

Vivoratá es una zona rural dentro del partido de Mar Chiquita. 

Un hombre que paseaba a sus perros encontró el cuerpo de una mujer adentro de una bolsa en un camino rural de Vivoratá, partido de Mar Chiquita. El cadáver estaba en avanzado estado de descomposición y fue identificado mediante huellas dactilares. La fiscalía mantiene la causa bajo la carátula de "averiguación de causales de muerte", aunque el hallazgo es compatible con un posible homicidio.

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El cuerpo estaba oculto dentro de una bolsa negra semienterrado junto a una zanja, sobre el camino Chara Huinca, un trazado rural paralelo a la Autovía 2, a unos 3,5 kilómetros al sudoeste de Vivoratá. De acuerdo al testimonio del hombre que encontró el cadáver, fueron sus perros quienes lo alertaron y al acercarse observó una bolsa de consorcio, parcialmente enterrada a pocos metros de una zanja y del acceso al Parque Eólico.

Debido a las condiciones climáticas, bomberos tuvieron que intervenir para retirar el cuerpo y, una vez en tierra firme, la Policía Científica bonaerense inició las primeras pericias. Según el fiscal Ramiro Anchou, el cadáver fue encontrado en un camino detrás de las vías del tren, cerca de la calle Angosta y de la planta de energía de Abengoa.

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La Patrulla Rural preservó el lugar y notificó al Ministerio Público Fiscal sobre el hallazgo del cadáver. El avanzado estado de descomposición complicó la identificación y el análisis de las circunstancias de la muerte. Por lo que para avanzar, los peritos debieron conservar tres dedos de una mano y cargaron las huellas en el sistema AFIS, la base que reúne registros de personas con antecedentes judiciales.

Gracias a ese método la policía pudo identificar a la víctima, aunque los investigadores decidieron mantenerla en reserva para no entorpecer la causa. Solo trascendió que se llamaba Yésica, tenía unos 40 años y que las primeras averiguaciones la vinculaban con la actividad de trabajadora sexual en situación de calle, sin domicilio fijo.

Al momento del hallazgo, el cuerpo no presentaba mutilaciones, pero la fiscalía mantiene la carátula de "averiguación de causales de muerte" hasta que se completen las pericias. La investigación avanza bajo la hipótesis de un posible homicidio y la Policía Científica continuará con estudios para precisar la data de muerte —estimada en unos 15 días— y determinar cómo falleció la mujer.

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