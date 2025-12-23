Último fin de semana largo del año: será feriado el 29 de diciembre en 2025

23 de diciembre de 2025 Inicio
Este tipo de jornadas no solo impacta en la rutina diaria, sino también en sectores como el turismo, la gastronomía y el comercio.

Los Feriados que aún restan en el 2025

  • La provincia de Buenos Aires cuenta con feriados locales además de los nacionales. Estas fechas incluyen aniversarios fundacionales y celebraciones patronales.
  • Los feriados locales solo se aplican en cada distrito o localidad.
  • El 29 de diciembre habrá feriado en Coronel Dorrego. Labardén, en el partido de General Guido, también celebrará su aniversario ese día.
  • Así, quienes trabajan en la administración pública y en las sedes del Banco Provincia de ambas localidades, tendrán este día libre extra.

El calendario de feriados vuelve a ser tema de interés a medida que se acerca el cierre del año, y una fecha en particular genera expectativas entre trabajadores y estudiantes. El último fin de semana largo de 2025 aparece como una oportunidad para descansar, viajar o planificar actividades antes de las celebraciones de fin de año.

¿El 24 y el 25 de diciembre son feriados en 2025?
Feriados en las fiestas 2025: ¿hay asueto el 24 y el 25 de diciembre?

Según lo establecido en el esquema oficial de feriados, el 29 de diciembre permitirá extender el descanso y conformar un fin de semana largo, algo especialmente valorado en esta altura del año. Con esta fecha, el calendario ofrece una pausa estratégica antes del inicio de un nuevo ciclo.

Feriado del 29 de diciembre: qué se celebra y quiénes tendrán fin de semana largo

-calendario feriados anotación

Además del calendario de feriados nacionales, en la provincia de Buenos Aires se contemplan jornadas especiales. Estas fechas no tienen alcance provincial ni nacional, sino que rigen únicamente en los distritos o localidades donde se celebran.

En ese marco, el 29 de diciembre será feriado local en Coronel Dorrego, por su aniversario fundacional, y también en Labardén, localidad del partido de General Guido, donde se conmemora la misma fecha histórica.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025

Feriados inamovibles

  • 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables

El último feriado trasladable fue el del 20 de noviembre, por el Día de la Soberanía Nacional.

Feriados con fines turísticos

El último feriado con fines turísticos fue el del 21 de junio, por el Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.

