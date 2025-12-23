Último fin de semana largo del año: será feriado el 29 de diciembre en 2025 Este tipo de jornadas no solo impacta en la rutina diaria, sino también en sectores como el turismo, la gastronomía y el comercio. Por + Seguir en







Los Feriados que aún restan en el 2025

La provincia de Buenos Aires cuenta con feriados locales además de los nacionales. Estas fechas incluyen aniversarios fundacionales y celebraciones patronales.

Los feriados locales solo se aplican en cada distrito o localidad.

El 29 de diciembre habrá feriado en Coronel Dorrego. Labardén, en el partido de General Guido, también celebrará su aniversario ese día.

Así, quienes trabajan en la administración pública y en las sedes del Banco Provincia de ambas localidades, tendrán este día libre extra. El calendario de feriados vuelve a ser tema de interés a medida que se acerca el cierre del año, y una fecha en particular genera expectativas entre trabajadores y estudiantes. El último fin de semana largo de 2025 aparece como una oportunidad para descansar, viajar o planificar actividades antes de las celebraciones de fin de año.

Según lo establecido en el esquema oficial de feriados, el 29 de diciembre permitirá extender el descanso y conformar un fin de semana largo, algo especialmente valorado en esta altura del año. Con esta fecha, el calendario ofrece una pausa estratégica antes del inicio de un nuevo ciclo.

En ese marco, el 29 de diciembre será feriado local en Coronel Dorrego, por su aniversario fundacional, y también en Labardén, localidad del partido de General Guido, donde se conmemora la misma fecha histórica.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025 Feriados inamovibles 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables El último feriado trasladable fue el del 20 de noviembre, por el Día de la Soberanía Nacional.

Feriados con fines turísticos El último feriado con fines turísticos fue el del 21 de junio, por el Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.