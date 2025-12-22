Feriados en las fiestas 2025: ¿hay asueto el 24 y el 25 de diciembre? Las celebraciones de fin de año vuelven a generar dudas sobre el calendario laboral: quiénes tienen día libre y cómo funcionarán el sector público, los bancos y las empresas privadas. Por + Seguir en







¿El 24 y el 25 de diciembre son feriados en 2025?

Las fiestas de fin de año generan dudas sobre el calendario laboral en Argentina.

El 25 de diciembre de 2025 es feriado nacional inamovible.

El 24 de diciembre no es feriado, pero habrá asueto administrativo para empleados públicos.

El Gobierno decretó asueto los días 24 y 31 de diciembre para la Administración Pública Nacional.

La medida busca facilitar las reuniones familiares y promover el turismo interno. Los feriados en las fiestas de fin de año generan todos los años dudas sobre la organización laboral en Argentina. En ese contexto, muchas personas se preguntan qué sucede con el 24 y el 25 de diciembre en 2025, y si habrá asueto tanto en el sector público como en el privado.

Con la Navidad y el Año Nuevo como ejes centrales de reuniones familiares y movimiento turístico, el Gobierno nacional ya definió cómo se organizará el calendario laboral durante esas fechas.

Según el texto oficial, estas fechas tienen un fuerte valor cultural, social y familiar, y constituyen un momento tradicional de encuentro entre familiares y seres queridos.

Qué sucede con el 24 y el 25 de diciembre en 2025: ¿es feriado? Sí. El Gobierno argentino oficializó el asueto administrativo los días 24 y 31 de diciembre de 2025 para los empleados de la Administración Pública Nacional.

La medida fue publicada en el Boletín Oficial mediante el Decreto 883/2025, firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El objetivo es facilitar los preparativos familiares y fomentar el turismo interno durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.

Qué implica el asueto para el sector público El asueto alcanza exclusivamente a la Administración Pública Nacional.

Los organismos estatales deberán garantizar la continuidad de los servicios esenciales.

Como el 25 de diciembre y el 1° de enero son feriados inamovibles, los empleados públicos tendrán dos días consecutivos sin actividad en cada festividad.

El personal que deba trabajar durante esos días cobrará remuneración doble, según la normativa vigente. En el sector privado, el escenario es distinto: El 24 y el 31 de diciembre son días laborables normales.

La decisión de otorgar el día libre queda a criterio de cada empleador.

Si la empresa concede el día libre, no se considera feriado y no corresponde pago adicional. feriado Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025 Feriados inamovibles 25 de diciembre (Navidad) Feriados trasladables Se definen según el calendario oficial para favorecer fines turísticos. Feriados con fines turísticos Son establecidos por el Gobierno para impulsar el turismo interno y extender fines de semana largos.