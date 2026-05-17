17 de mayo de 2026 Inicio
En Vivo

Belgrano le ganó a Argentinos Juniors en unos penales infartantes y enfrentará a River por la final del Torneo Apertura

El Pirata derrotó al Bicho desde los 12 pasos en el estadio Diego Armando Maradona y ahora enfrentará al Millonario en la definición del campeonato. En los 90 minutos y el alargue habían empatado 1-1.

Por
Belgrano le ganó a Argentinos Juniors y jugará la final del Apertura.

Belgrano le ganó a Argentinos Juniors y jugará la final del Apertura.

NA/Damián Dopacio

Belgrano derrotó 4-3 por penales a Argentinos Juniors en el estadio Diego Armando Maradona después de que empataran 1-1 en el tiempo reglamentario y el alargue, en el marco de las semifinales del Torneo Apertura 2026. De esta manera, el Pirata enfrentará a River por la final del campeonato.

River descendió en 2011 contra Belgrano.
Te puede interesar:

River vs. Belgrano: una final con todo el morbo, a 15 años del histórico descenso millonario

El Bicho golpeó primero a los seis minutos minutos del primer tiempo, mediante un centro atrás desde la derecha del mediocampista Alan Lescano que fue punteado por el delantero Tomás Molina y empujado al gol por el extremo Facundo Jainikoski. Sin embargo, cuando parecía que se acercaba a la clasificación, el Pirata lo igualó con un gran remate cruzado del atacante Nicolás Fernández mientras se disputaba el tiempo adicionado.

En tanto, en los penales, los goles de los atacantes Lucas Passerini y de Fernández y los mediocampistas Emiliano Rigoni y Ramiro Hernandes, además del penal atajado por el arquero Thiago Cardozo al volante Enzo Pérez, le dieron la clasificación al equipo entrenado por Ricardo Zielinski.

Argentinos Juniors vs Belgrano
Belgrano le gan&oacute; a Argentinos Juniors y jugar&aacute; la final del Apertura.

Belgrano le ganó a Argentinos Juniors y jugará la final del Apertura.

También para el local convirtieron el mediocampista Hernán López Muñoz y los defensores Francisco Álvarez y Leandro Lozano, mientras que el delantero Gastón Verón y el volante Gabriel Florentín erraron sus disparos. El guardameta Brayan Cortés se había quedado con los disparos iniciales de los talentosos Lucas Zelarayán y Franco Vázquez.

Con el triunfo sobre Argentinos Juniors, Belgrano accedió a la final del torneo y enfrentará a River el 24 de mayo desde las 15:30 en el estadio Mario Alberto Kempes, por la gran definición. Por lo pronto, el último partido entre ambos equipos se produjo el 5 de abril, cuando el conjunto de Eduardo Coudet se impuso 3-0 con un doblete de Tomás Galván y un gol de Facundo Colidio en Núñez por la fecha 13 de la Zona B del Apertura.

Mirá el resumen de la clasificación de Belgrano contra Argentinos Juniors por el Torneo Apertura 2026

Embed - AGÓNICO Y DRAMÁTICO PASE DEL PIRATA A LA FINAL ANTE EL BICHO | Argentinos 1-1 Belgrano | RESUMEN

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Driussi no sufrió una lesión ligamentaria. Moreno tiene una molestia y Montiel, un desgarro. Se pierden la final

River, una enfermería: los jugadores que Coudet perdería para la final del Apertura

Argentinos Juniors y Belgrano jugarán en La Paternal desde las 17 en busca del pase a la final frente a River

Belgrano y Argentinos definen al otro finalista mientras River aguarda por una esperada revancha

River y Belgrano jugarán la final del Torneo Apertura 2026.

River y Belgrano irán en búsqueda de la gloria en la final del Apertura

El campeón del mundo no fue bien recibido en el Monumental.

Silbidos, cantitos e insultos: la reacción de los hinchas de River cuando apareció Di María en el Monumental

Boca debe ganar ante Cruzeiro si quiere pasar sin complicaciones a los octavos de la Copa.

Úbeda patea el tablero en Boca: tres cambios y una duda para enfrentar a Cruzeiro

¿A qué hora juegan?

Partidazo en el Monumental: River y Rosario Central por un lugar en la final del torneo

Rating Cero

Santiago del Moro, conductor de Gran Hermano.

Gran Hermano: se filtró quiénes son los favoritos del público para volver a entrar a la casa

Bad Bunny en sus conciertos en Argentina.

Bad Bunny publicó un mensaje muy especial dedicado a la Argentina: "Te amo desde la primera vez que te visité"

Pampita y Martín Pepa.

Pampita reveló que hace "malabares" junto a Martín Pepa para que la relación "funcione"

Mirtha Legrand sorprendió a todos con una revelación de su vida personal: No sé hacerlo

Mirtha Legrand sorprendió a todos con una revelación de su vida personal: "No sé hacerlo"

Tini Stoessel se quebró en vivo al hablar del acoso: Cuándo va a ser el día que podamos salir tranquilas

Tini Stoessel se quebró en vivo al hablar del acoso: "Cuándo va a ser el día que podamos salir tranquilas"

Se filtró la lista de famosos que podrían estar en el próximo MasterChef Celebrity

Se filtró la lista de famosos que podrían estar en el próximo MasterChef Celebrity

últimas noticias

Santiago del Moro, conductor de Gran Hermano.

Gran Hermano: se filtró quiénes son los favoritos del público para volver a entrar a la casa

Hace 16 minutos
Bad Bunny en sus conciertos en Argentina.

Bad Bunny publicó un mensaje muy especial dedicado a la Argentina: "Te amo desde la primera vez que te visité"

Hace 17 minutos
La histórica avenida del pulóver de Mar del Plata enfrenta un cierre masivo de locales

La histórica avenida del pulóver de Mar del Plata enfrenta un cierre masivo de locales

Hace 33 minutos
Espert junto a Milei.

Milei salió a reivindicar a Espert y apuntó contra el periodismo: "Quisieron convertirlo en un criminal"

Hace 1 hora
Los ladrones prendieron la luz y se escaparon con tranquilidad.

Ladrones a caballo: robaron un kiosco y se escaparon al galope en Miramar

Hace 1 hora