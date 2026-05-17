Belgrano le ganó a Argentinos Juniors en unos penales infartantes y enfrentará a River por la final del Torneo Apertura El Pirata derrotó al Bicho desde los 12 pasos en el estadio Diego Armando Maradona y ahora enfrentará al Millonario en la definición del campeonato. En los 90 minutos y el alargue habían empatado 1-1. Por Agregar C5N en









Belgrano le ganó a Argentinos Juniors y jugará la final del Apertura. NA/Damián Dopacio

Belgrano derrotó 4-3 por penales a Argentinos Juniors en el estadio Diego Armando Maradona después de que empataran 1-1 en el tiempo reglamentario y el alargue, en el marco de las semifinales del Torneo Apertura 2026. De esta manera, el Pirata enfrentará a River por la final del campeonato.

El Bicho golpeó primero a los seis minutos minutos del primer tiempo, mediante un centro atrás desde la derecha del mediocampista Alan Lescano que fue punteado por el delantero Tomás Molina y empujado al gol por el extremo Facundo Jainikoski. Sin embargo, cuando parecía que se acercaba a la clasificación, el Pirata lo igualó con un gran remate cruzado del atacante Nicolás Fernández mientras se disputaba el tiempo adicionado.

En tanto, en los penales, los goles de los atacantes Lucas Passerini y de Fernández y los mediocampistas Emiliano Rigoni y Ramiro Hernandes, además del penal atajado por el arquero Thiago Cardozo al volante Enzo Pérez, le dieron la clasificación al equipo entrenado por Ricardo Zielinski.

Argentinos Juniors vs Belgrano Belgrano le ganó a Argentinos Juniors y jugará la final del Apertura. X (@Belgrano)

También para el local convirtieron el mediocampista Hernán López Muñoz y los defensores Francisco Álvarez y Leandro Lozano, mientras que el delantero Gastón Verón y el volante Gabriel Florentín erraron sus disparos. El guardameta Brayan Cortés se había quedado con los disparos iniciales de los talentosos Lucas Zelarayán y Franco Vázquez.

Con el triunfo sobre Argentinos Juniors, Belgrano accedió a la final del torneo y enfrentará a River el 24 de mayo desde las 15:30 en el estadio Mario Alberto Kempes, por la gran definición. Por lo pronto, el último partido entre ambos equipos se produjo el 5 de abril, cuando el conjunto de Eduardo Coudet se impuso 3-0 con un doblete de Tomás Galván y un gol de Facundo Colidio en Núñez por la fecha 13 de la Zona B del Apertura. Mirá el resumen de la clasificación de Belgrano contra Argentinos Juniors por el Torneo Apertura 2026 Embed - AGÓNICO Y DRAMÁTICO PASE DEL PIRATA A LA FINAL ANTE EL BICHO | Argentinos 1-1 Belgrano | RESUMEN