Tragedia en Córdoba: se olvidó de poner el freno de mano y murió aplastado por su propia camioneta El lamentable episodio ocurrió en la localidad cordobesa de Tanti. La víctima es un hombre de 74 años. Por Agregar C5N en









La víctima tenía 74 años.

Un hombre de 74 años falleció este sábado al mediodía en la localidad cordobesa de Tanti, luego de haber sido aplastado por su propia camioneta contra el muro de una casa. El accidente ocurrió en el barrio Villa Parque Lago San Roque, luego de que la víctima descendiera del rodado sin activar el freno de mano.

El trágico episodio tuvo lugar precisamente en la intersección de las calles Alemania y Albania. Según las primeras informaciones de la Policía local, la falta del mecanismo de retención obligatorio hizo que la camioneta marca Volkswagen comenzara una marcha libre.

Fuera de control, el vehículo de gran porte avanzó por la calzada y arrastró al conductor. El trayecto finalizó de manera violenta cuando el rodado aprisionó al propietario contra el perímetro de una vivienda.

Personal médico de los servicios de emergencias acudió al sitio del incidente tras los llamados de alerta de los vecinos. Los profesionales constataron el deceso del hombre en el lugar del hecho, debido a la gravedad de las lesiones producidas por la presión del rodado.

La Policía de Córdoba inició las pericias correspondientes para establecer la secuencia exacta del hecho vial. Los investigadores buscan determinar si la víctima intentó detener la camioneta en marcha o si el golpe de la estructura la sorprendió por detrás.