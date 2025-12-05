Cómo son los feriados que tendrán los partidos de la provincia de Buenos Aires en diciembre 2025

Más de cincuenta jurisdicciones celebrarán aniversarios fundacionales y patronales durante el último mes del año. Las conmemoraciones se distribuirán desde el primer hasta el último día del mes en territorio bonaerense.

Diciembre de 2025 llega con una extensa programación de asuetos locales que podrán aprovechar los bonaerenses. El último mes del calendario presentará días no laborables en más de cincuenta jurisdicciones distribuidas entre partidos y localidades específicas, generando expectativa entre trabajadores y familias que organizan sus actividades de fin de año, reuniones sociales y tiempo libre durante esta temporada.

Cuáles son todos los feriados que tendrá Buenos Aires en diciembre 2025

Es importante revisar cuáles son estos días de descanso para poder planificar algún viaje que permita extender algún fin de semana o tomarse un pequeño momento para relajar en medio de la semana laboral, poniendo una pausa a un mes que suele estar agitado por la acumulación de fiestas de fin de año y otras celebraciones.

Los asuetos municipales se suman a los feriados nacionales de Inmaculada Concepción y Navidad, configurando un mapa complejo de días no laborables que impactan diferenciadamente según la jurisdicción, permitiendo que cada comunidad honre sus tradiciones históricas mientras participa de las festividades compartidas a nivel nacional.

El calendario de diciembre 2025 presenta una distribución extensa de asuetos que inicia el primer día del mes y se extiende hasta el último, abarcando diecisiete partidos bonaerenses y más de treinta localidades específicas. Las celebraciones responden mayoritariamente a aniversarios fundacionales, aunque también se incluyen festividades patronales que honran a santos protectores de diversas comunidades.

Entre los partidos que conmemorarán fechas especiales durante la primera quincena se destacan: Ramallo (3 de diciembre por aniversario fundacional), Punta Indio (6 de diciembre), General Belgrano, Lincoln y General Madariaga (todos el 8 de diciembre, coincidiendo con el feriado nacional de la Inmaculada Concepción), Tres Lomas (11 de diciembre), Azul (16 de diciembre), San Fernando y General San Martín ( ambos el 18 de diciembre), y Rojas (20 de diciembre).

La segunda quincena concentra celebraciones en Pila (21 de diciembre), Lezama y Tordillo (22 de diciembre), Junín (27 de diciembre), Hurlingham (28 de diciembre), Coronel Dorrego (29 de diciembre) y San Vicente cerrando el mes el 30 de diciembre. Esta última fecha resulta especialmente significativa al ocurrir en la antesala de las celebraciones de Año Nuevo, permitiendo que los trabajadores del sector público en San Vicente enlacen el asueto fundacional con el feriado nacional del 1° de enero.

Las localidades específicas también registran numerosas conmemoraciones durante todo el mes. El primer día incluye Zavalía, Nueva Plata, Ghünter, Carlos María Naón y Carabelas. El 2 de diciembre corresponde a Villa Serrana - La Gruta, Aparicio, Irene y San Román. Pigüé celebra el 4 de diciembre, mientras que el 5 reúne a Blaquier y Juan Antonio Pradere.

El 7 de diciembre corresponde a Paraje Energía, y el 8 coinciden seis localidades con festividades patronales: Patricios, Guerrico, Labardén, General Guido, Rawson y Juan Bautista Alberdi, todas aprovechando el feriado nacional. El 9 celebra Triunvirato, el 11 Balneario Marisol, el 12 La Niña y La Invencible, y el 13 agrupa a Pipinas, Luján del Río y Juan Couste.

Faro conmemora el 14 de diciembre, Cardenal Cagliero el 16, Saavedra el 17, y el 18 coinciden Facundo Quiroga y Uribelarrea. El 23 de diciembre corresponde a Vieytes y Las Marianas, mientras que Dafaur celebra el 27 y Labardén cierra las celebraciones locales el 29 de diciembre.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025

Feriados inamovibles

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María

25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables

El último feriado trasladable fue el del 20 de noviembre, por el Día de la Soberanía Nacional.

Feriados con fines turísticos

El último feriado con fines turísticos fue el del 21 de junio, por el Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.