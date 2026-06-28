28 de junio de 2026 Inicio
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Último domingo de junio con lluvia y alerta amarilla por tormenta, viento y frío

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió aviso por distintas inclemencias para una jornada en la que el invierno se hace sentir.

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Se espera un domingo lluvioso en la Ciudad de Buenos Aires.

Se espera un domingo lluvioso en la Ciudad de Buenos Aires.

Mario Quinteros

Junio inicia su despedida y el último domingo del mes está atravesado por el frío y la lluvia en varias partes del país, a la vez que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó alerta amarilla por tormentas y vientos en seis provincias y por frío extremo en otras cuatro.

Las lluvias retornarán para este domingo 28 de junio. 
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El organismo emitió aviso amarillo por tormentas para Misiones, norte y este de Corrientes, sudeste de Formosa y sur de Chaco. También hay alerta del mismo color por vientos para el sur de Santa Cruz, la Isla Grande de Tierra del Fuego y las Islas Malvinas.

Alerta en varias partes del país por tormentas y vientos.

Alerta en varias partes del país por tormentas y vientos.

Por otra parte, ante las bajas temperaturas, hay aviso amarillo por frío en el norte de Entre Ríos, oeste de Córdoba, centro y norte de San Luis y sur de San Juan.

Cuatro provincias bajo alerta amarilla por frío.

Cuatro provincias bajo alerta amarilla por frío.

Sin alertas: el pronóstico para el domingo en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores

El SMN anticipa una jornada fresca y húmeda, con la temperatura entre 8° y 13° y vientos moderados desde el sudoeste. Se esperan precipitaciones desde la mañana, con mayor probabilidad hacia la tarde.

La semana continuará con cielo nublado y un termómetro que irá en descenso desde el lunes, con mínimas que llegarán hasta los 3°.

Se viene una semana fría en la Ciudad de Buenos Aires.

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