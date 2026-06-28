Último domingo de junio con lluvia y alerta amarilla por tormenta, viento y frío El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió aviso por distintas inclemencias para una jornada en la que el invierno se hace sentir. Por Agregar C5N en









Se espera un domingo lluvioso en la Ciudad de Buenos Aires. Mario Quinteros

Junio inicia su despedida y el último domingo del mes está atravesado por el frío y la lluvia en varias partes del país, a la vez que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó alerta amarilla por tormentas y vientos en seis provincias y por frío extremo en otras cuatro.

El organismo emitió aviso amarillo por tormentas para Misiones, norte y este de Corrientes, sudeste de Formosa y sur de Chaco. También hay alerta del mismo color por vientos para el sur de Santa Cruz, la Isla Grande de Tierra del Fuego y las Islas Malvinas.

Alerta en varias partes del país por tormentas y vientos. SMN Por otra parte, ante las bajas temperaturas, hay aviso amarillo por frío en el norte de Entre Ríos, oeste de Córdoba, centro y norte de San Luis y sur de San Juan.

Cuatro provincias bajo alerta amarilla por frío. SMN Sin alertas: el pronóstico para el domingo en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores El SMN anticipa una jornada fresca y húmeda, con la temperatura entre 8° y 13° y vientos moderados desde el sudoeste. Se esperan precipitaciones desde la mañana, con mayor probabilidad hacia la tarde.

La semana continuará con cielo nublado y un termómetro que irá en descenso desde el lunes, con mínimas que llegarán hasta los 3°.

Se viene una semana fría en la Ciudad de Buenos Aires. SMN