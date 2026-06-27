27 de junio de 2026 Inicio
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Inminente arribo de un nuevo frente frío: durará 72 horas, habrá lluvias y mínimas de 3 grados

El pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional adelantó que las precipitaciones regresan durante el último fin de semana de junio. Además, el frío no da tregua y se espera que se desplome el termómetro de cara a los primeros días de julio.

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Las lluvias retornarán para este domingo 28 de junio. 

Las lluvias retornarán para este domingo 28 de junio. 

Continúa el frío en Buenos Aires y en gran parte del país, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) compartió el pronóstico extendido donde prevé que además de temperaturas extremas arriben las lluvias a ciertas zonas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El mes de junio se despide con temperaturas mínimas cerca de los 3 grados para la semana próxima.

El frío y el viento se extenderán en amplias zonas del país este fin de semana.
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También detallaron que el resto del área será afectada por vientos del sector oeste durante la tarde, rotando al sector sur en la noche y madrugada, con velocidades entre 30 y 40 km/h con ráfagas que pueden alcanzar los 65 km/h.

Eso no es todo, sino que también aseguraron que el avance de un sistema frontal desde Patagonia traerá una nueva irrupción de aire frío a gran parte del país.

"Se espera que en los próximos días, desde Chubut hasta el norte argentino, se registren valores de hasta 4 °C por debajo de lo normal para esta época del año", expresaron desde el SMN.

En relación con el regreso del mal tiempo, desde Meteored explicaron que "lluvias de leve intensidad y aisladas en sectores como La Pampa, sur de Córdoba, norte de Buenos Aires, el AMBA y el sur del Litoral".

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Pronóstico extendido para el AMBA.

Sin embargo, para el domingo 28 se anticipa el ingreso de un frente que generará desmejora en las condiciones, con probabilidades de lluvia de entre el 10% y el 40% durante la mañana y la tarde. Ese día, la temperatura máxima descenderá a los 13°, acompañada por ráfagas de viento del sector noreste que alcanzarán velocidades de entre 42 y 50 kilómetros por hora hacia la tarde.

A partir del lunes se consolidará un marcado descenso de la temperatura mínima, la cual se posicionará en los 3°, mientras que la máxima se ubicará en los 14°, ya sin presencia de precipitaciones. Esta tendencia de baja sensación térmica matutina se mantendrá durante el martes y el miércoles, con mínimas de 4°Cy 5° respectivamente, y temperaturas máximas estables en los 14°.

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