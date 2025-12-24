24 de diciembre de 2025 Inicio
Último del año: dónde y por qué será feriado el martes 30 de diciembre en 2025

Diciembre se convierte así en un mes ideal para planear escapadas cortas, aprovechar fines de semana extendidos o reorganizar agendas antes del cierre del año.

Por
¿Por qué será feriado el martes 30 de diciembre?.

  • El cierre de 2025 trae novedades en el calendario laboral de diciembre.
  • Una fecha del último tramo del año genera consultas en la provincia de Buenos Aires.
  • Los feriados locales vuelven a tomar protagonismo antes de fin de año.
  • Qué celebraciones se suman a los feriados nacionales ya establecidos

El cierre de 2025 llega con una particularidad que genera consultas en todo el país: el martes 30 de diciembre será asueto en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, aunque no se trata de un feriado nacional. ¿Por qué será feriado?

Los Feriados que aún restan en el 2025
En un diciembre cargado de descansos, aniversarios y fiestas patronales, conocer el calendario resulta clave para organizar la agenda laboral, escolar y posibles escapadas.

Además de los feriados nacionales, la provincia de Buenos Aires contará en diciembre con más de 40 feriados municipales, vinculados a aniversarios fundacionales, celebraciones patronales y fechas culturales propias de cada localidad. Estos días no laborables varían según el partido y pueden modificar la actividad habitual de:

  • Comercios
  • Bancos
  • Escuelas
  • Oficinas públicas

Feriado del 30 de diciembre: qué se celebra y quiénes lo disfrutarán

El 30 de diciembre será feriado en el municipio de San Vicente, debido a su aniversario fundacional. Como ocurre con los feriados municipales, el día no laborable rige únicamente dentro del distrito y no alcanza al resto de la provincia ni del país.

Estos feriados suelen impactar en:

  • Dependencias públicas locales
  • Escuelas del distrito
  • Algunos comercios y servicios

Por eso, se recomienda verificar cómo se aplica en cada caso puntual.

Feriado

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025

Feriados inamovibles

  • 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables

El último feriado trasladable fue el del 20 de noviembre, por el Día de la Soberanía Nacional.

Feriados con fines turísticos

El último feriado con fines turísticos fue el del 21 de junio, por el Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.

