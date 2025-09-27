Tras el triple femicidio, la familia de Brenda Del Castillo y Morena Verri realizará una marcha en La Matanza

Federico, su primo, dio detalles de la movilización que se llevará adelante el domingo en la rotonda de La Tablada. "La sociedad las está señalando con el dedo, les vamos a demostrar quiénes somos como familia", contó.

En medio del dolor y la tristeza por el triple femicidio de Brenda, Lara y Morena , su primo Federico confirmó una movilización familiar en La Matanza para este domingo. Será en la rotonda de La Tablada.

Triple femicidio en Varela: el abogado de la familia de Morena anunció que irá a la Justicia federal

En diálogo con C5N , el primo de Brenda Del Castillo y Morena Verri reconoció que este hecho unió a toda la familia: "Venimos de una familia numerosa que tiene sus diferencias, pero desde que supimos la noticia muchos familiares que no se hablaban se juntaron en un abrazo".

En la misma línea, contó que armaron un grupo de Whatsapp y dejaron las diferencias de lado. "Mañana vamos a hacer una movida acá en La Tablada para que ustedes y la gente nos conozca . La sociedad las está señalando con el dedo, les vamos a demostrar quiénes somos", contó.

"Algunos tuvimos la suerte de poder formarnos y estudiar una carrera. Mis primitas no tuvieron esa suerte lamentablemente o no lo quisieron, es decisión de ellas también", señaló.

A la misma vez, Federico confirmó que estarán presentes en la marcha organizada por Ni Una Menos para esta tarde y que saldrán micros desde la rotonda de La Tablada para quienes quieran acompañar.

Triple femicidio: sumaron una cuarta fiscal a la causa

Avanza la investigación por el triple femicidio de Brenda del Castillo, Morena Verri y Lara Gutiérrez en Florencio Varela, por lo que ahora se suma a la causa la fiscal Lorena Pecorelli.

La Fiscalía General de La Matanza comunicó que la funcionaria judicial se sumará a los ya designados, Diego Rulli, Adrián Arribas y Claudio Fornaro.

Los 4 abogados avanzaron con el pedido de detención internacional de Matías Agustín Ozorio, mano derecha del narco peruano conocido como Pequeño J.

Hasta el momento hay doce detenidos por el triple asesinato y fuentes cercanas a la investigación advirtieron que podría haber más involucrados. El jueves fueron se produjeron las 4 primeras detenciones: Andrés Parra, Miguel Villanueva Silva, Celeste González Guerrero y Daniela Ibarra fueron indagados y se negaron a declarar, ante el fiscal de entonces Gastón Dupláa.

Horas más tarde, fueron imputados por “homicidio calificado por haber sido cometido con el concurso premeditado de dos o más personas, por ser cometido por alevosía y ensañamiento y por ser cometido por un hombre contra una mujer mediante violencia de género”.

Además, la policía detuvo a ocho personas luego de varios allanamientos en la Villa Zavaleta, en Parque Patricios. Están acusadas de integrar la organización que asesinó a las jóvenes. Hasta el momento, ninguno de estos sospechosos quedó formalmente imputado.