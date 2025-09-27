La postura de yoga que mucha gente hace y le dice chau al estrés en 10 minutos

Esta postura de yoga es ideal para eliminar el estrés. FREEPIK

El yoga es una de las actividades físicas más completas y desarrolladas, ya que cuenta con una interminable variedad posturas que permiten trabajar diferentes partes del cuerpo. Asimismo, muchos se centran en este tipo de entrenamiento para mejorar nuestro bienestar físico y emocional.

Muchas personas eligen esta actividad para combatir el estrés, un síntoma común que puede aparecer en cualquier ámbito de la vida, desde problemas en el trabajo o el estudio, hasta conflictos personales. En este caso, el yoga también ayuda a calmar la mente ya que cuenta con muchas posturas para este fin.

No todos conocen que esta actividad tiene un gran impacto en la salud mental, ya que en muchas ocasiones los ejercicios se combinan con respiraciones, lo que no solo relaja el cuerpo, sino que fomenta una conexión más profunda entre este y la mente. En esta línea, existe una postura que, si se realiza por 10 minutos, elimina el estrés.

Cuál es la postura de yoga que elimina el estrés Viparita Karani es el nombre que se le atribuye a una de las posturas de yoga más poderosas tanto para la mente como para el cuerpo. Se trata de una postura invertida que ofrece una variedad de beneficios para la salud. También se la conoce en el ambiente del yoga como ‘la postura de vela con apoyo’.

Para hacer esta postura, debemos llevar las piernas hacia la pared y apoyar los glúteos, de forma que se active el abdomen. Los bordes internos de los pies deben tocarse entre sí y la zona dorsal debe apoyarse contra el piso, asegurando que los hombros estén en el suelo y la curva cervical también. Colocar los brazos a los costados con las palmas hacia arriba y respirar, manteniendo esta postura entre 10 y 15 minutos. viparita karani Son muchos los beneficios que trae esta postura. Entre ellos, mejora la digestión, desinflama el cuerpo y mejora la circulación y oxigenación en sangre. Asimismo, contribuye a la activación linfática y mejora la calidad del sueño por la noche, aunque su mayor aporte tiene que ver con la eliminación del estrés.