27 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

La postura de yoga que mucha gente hace y le dice chau al estrés en 10 minutos

Esta es una de las asanas más comunes y cuenta con múltiples beneficios para el cuerpo y mente. Paso a paso, cómo hacerla.

Por
Esta postura de yoga es ideal para eliminar el estrés.

Esta postura de yoga es ideal para eliminar el estrés.

FREEPIK

El yoga es una de las actividades físicas más completas y desarrolladas, ya que cuenta con una interminable variedad posturas que permiten trabajar diferentes partes del cuerpo. Asimismo, muchos se centran en este tipo de entrenamiento para mejorar nuestro bienestar físico y emocional.

A Cormillot le colocaron un stent. Ya fue dado de alta, pero deberá realizarse estudios.
Te puede interesar:

Preocupación por el estado de salud de Cormillot: "Nos asustamos"

Muchas personas eligen esta actividad para combatir el estrés, un síntoma común que puede aparecer en cualquier ámbito de la vida, desde problemas en el trabajo o el estudio, hasta conflictos personales. En este caso, el yoga también ayuda a calmar la mente ya que cuenta con muchas posturas para este fin.

IA estrés
Entre las soluciones tecnológicas disponibles, ChatGPT se destaca como una de las plataformas más utilizadas.

Entre las soluciones tecnológicas disponibles, ChatGPT se destaca como una de las plataformas más utilizadas.

No todos conocen que esta actividad tiene un gran impacto en la salud mental, ya que en muchas ocasiones los ejercicios se combinan con respiraciones, lo que no solo relaja el cuerpo, sino que fomenta una conexión más profunda entre este y la mente. En esta línea, existe una postura que, si se realiza por 10 minutos, elimina el estrés.

Cuál es la postura de yoga que elimina el estrés

Viparita Karani es el nombre que se le atribuye a una de las posturas de yoga más poderosas tanto para la mente como para el cuerpo. Se trata de una postura invertida que ofrece una variedad de beneficios para la salud. También se la conoce en el ambiente del yoga como ‘la postura de vela con apoyo’.

Para hacer esta postura, debemos llevar las piernas hacia la pared y apoyar los glúteos, de forma que se active el abdomen. Los bordes internos de los pies deben tocarse entre sí y la zona dorsal debe apoyarse contra el piso, asegurando que los hombros estén en el suelo y la curva cervical también. Colocar los brazos a los costados con las palmas hacia arriba y respirar, manteniendo esta postura entre 10 y 15 minutos.

viparita karani

Son muchos los beneficios que trae esta postura. Entre ellos, mejora la digestión, desinflama el cuerpo y mejora la circulación y oxigenación en sangre. Asimismo, contribuye a la activación linfática y mejora la calidad del sueño por la noche, aunque su mayor aporte tiene que ver con la eliminación del estrés.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Trump, mandatario estadounidense.

Organismos y médicos desmintieron a Trump por vincular el paracetamol con el autismo: "Es muy irresponsable"

A pesar de que muchos consideran la ducha diaria como una necesidad, podría ser perjudicial.

Por qué no hay que bañarse todos los días, según expertos: afecta a la salud

Desde su perspectiva, prácticas como el ayuno intermitente, la exposición al frío, la alineación con los ciclos circadianos y el movimiento consciente no solo ayudan a mejorar el descanso y la vitalidad, sino que también fortalecen la mente. 

Este ejercicio de fuerza es clave para la longevidad y lo deben hacer todos los mayores de 60 años: cuál es

Esta rutina es ideal para evitar mayor dolor en esta zona.

Las 4 posturas de yoga para aliviar el dolor lumbar: son 100% efectivas

Thiago Medina continúa complicado de salud tras casi dos semanas del accidente.

Nuevo parte médico de la salud de Thiago Medina: "Continúa con antibióticos"

Comer una banana a la mañana puede dar la energía necesaria para arrancar el día y ayudar a combatir la depresión.

Por qué hay que comer la banana en el desayuno: los beneficios

Rating Cero

Los integrantes de una gran dupla.

De un ring en ojotas al main stage de Europa: la historia de "No Name"

Migue Granados habló sobre las críticas.

Migue Granados sorprendió al revelar cómo manejó las críticas en Olga: "Les hablé uno por uno"

A Cormillot le colocaron un stent. Ya fue dado de alta, pero deberá realizarse estudios.

Preocupación por el estado de salud de Cormillot: "Nos asustamos"

Cómo está compuesto este nuevo look de la modelo.

Evangelina Anderson está en boca de todos por su look: un total white con encaje fascinante

Cvitanich confirmó su relación con Ivana Figueiras, tras su separación de Chechu Bonelli

Tras su reciente separación de una periodista, el exfutbolista blanqueó su nuevo romance: "Sonreír solo y por placer"

Esta película de Denzel Washington fue aclamada por la crítica y ahora se puede ver en Netflix.
play

Esta película de Denzel Washington fue aclamada por la crítica y ahora se puede ver en Netflix: cuál es

últimas noticias

Argentina llega a Chile con la ilusión de volver a conquistar el Mundial Sub 20 tras 18 años

Empieza el Mundial Sub-20 de Chile: la ilusión de la Selección de volver a reinar en la categoría

Hace 6 minutos
Elon Musk / Príncipe Andrés de York

Elon Musk y el príncipe Andrés aparecen en archivos del caso Epstein

Hace 29 minutos
Aseguran que el INDEC utiliza la canasta básica de 2004.

Desde la UCA aseguraron que "lo que bajó es el indicador, no la pobreza"

Hace 36 minutos
Los integrantes de una gran dupla.

De un ring en ojotas al main stage de Europa: la historia de "No Name"

Hace 40 minutos
Migue Granados habló sobre las críticas.

Migue Granados sorprendió al revelar cómo manejó las críticas en Olga: "Les hablé uno por uno"

Hace 1 hora