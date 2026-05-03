Crimen narco en Florencio Varela: extraditan a Pequeño J, acusado de triple femicidio El narco Tony Janzen Valverde Victoriano llegará al país en un operativo coordinado por la División Fugitivos y Extradiciones de la Policía Federal Argentina. El acusado enfrenta cargos por los femicidios de Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi ocurridos el 19 de septiembre de 2025. Por + Seguir en







La Policía Federal prepara la llegada de Pequeño J tras meses de espera.

Tras meses de espera, Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como "Pequeño", será finalmente extraditado en un operativo coordinado por la División Fugitivos y Extradiciones de la Policía Federal Argentina. El acusado enfrenta cargos por el triple crimen de Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi en Florencio Varela donde fueron privadas de su libertad, sometidas a golpes y torturas, y posteriormente asesinadas.

Valverde Victoriano llegará mañana por la tarde al Aeropuerto de Ezeiza en un operativo a cargo de la División Fugitivos y Extradiciones de la Policía Federal. Una vez en el país, quedará bajo custodia y el martes deberá declarar ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de Morón, conducido por Jorge Ernesto Rodríguez.

Según la investigación llevada a cabo por PFA, a Pequeño J se lo señala como parte de un plan criminal organizado por una red vinculada al narcotráfico, cuyo objetivo era recuperar droga que habría sido robada a la banda. El 19 de septiembre de 2025, Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi fueron secuestradas, atadas, golpeadas, torturadas y finalmente asesinadas.

Morena Verdi Brenda del Castillo Lara Morena Gutiérrez triple crimen florencio varela femicidio La Justicia espera profundizar las conexiones del caso con organizaciones criminales de mayor envergadura. Redes Sociales Para la Justicia, la extradición del narco peruano es clave para avanzar en la investigación y definir qué papel tuvo cada integrante de la banda narco. Con su llegada al país, el caso por el triple crimen entra en una etapa decisiva: en los tribunales de Morón esperan que su declaración y las pruebas que se sumen permitan fortalecer la acusación y acercar la causa a un juicio oral.