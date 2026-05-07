7 de mayo de 2026 Inicio
En Vivo

Femicidio y horror en Los Polvorines: una mujer fue asesinada al defender a su hija de 8 años de un intento de abuso

El hecho ocurrió en el partido de Malvinas Argentinas y el principal sospechoso, vecino de la víctima, se encuentra prófugo.

Por
La víctima

La víctima, Yolanda Cáceres, y el presunto agresor, Esteban Amarilla, de 26 años.

Una mujer de 52 años fue brutalmente asesinada durante la madrugada de este jueves, en Los Polvorines, partido de Malvinas Argentinas, al intentar defender a su hija de tan solo 8 años de un intento de abuso sexual por parte de un vecino. El principal sospechoso se encuentra prófugo.

Según el informe, 7 víctimas presentaron indicios de violencia sexual previo al crimen.
Te puede interesar:

Femicidios en Argentina: hubo 87 víctimas fatales de violencia de género en lo que va del 2026

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada sobre la calle Velázquez al 4100 y la víctima fue identificada como Yolanda Raquel Cáceres. Según los reportes policiales, el agresor habría ingresado a la casa a través de una ventana mientras las víctimas dormían. La niña relató posteriormente que el atacante comenzó a manosearla, momento en el que su madre advirtió la situación e intervino desesperadamente para protegerla. En medio del forcejeo, el delincuente atacó a Cáceres y le propinó dos puñaladas, causándole heridas fatales en el cuello y la cabeza que terminaron con su vida en el acto.

Embed

El principal sospechoso ha sido identificado como Esteban Lorenzo Amarilla, un joven de 26 años que vive a cinco cuadras de la escena del crimen y que era conocido de la víctima. Amarilla, quien figura en los registros oficiales como empleado de la construcción, huyó del lugar inmediatamente después del ataque y actualmente permanece prófugo. La policía local y el Grupo Táctico Operativo desplegó un intenso operativo de búsqueda para dar con su paradero.

Tras la agresión, la pequeña logró escapar de la vivienda bajo la lluvia para pedir auxilio a los vecinos, quienes alertaron al 911. Al llegar, los efectivos de la Comisaría Segunda de Malvinas Argentinas encontraron el cuerpo de Yolanda en el suelo de la propiedad. En las últimas horas, la comunidad de Los Polvorines se manifestó con carteles y mensajes en redes sociales exigiendo justicia por una madre que, en palabras de los vecinos, entregó su vida para salvar la de su hija.

La causa está siendo investigada por la Unidad Fiscal de Instrucción N°21 Descentralizada de Malvinas Argentinas, a cargo de la fiscal Lorena Carpovich, quien se especializa en casos de violencia familiar y de género. Mientras los peritos trabajan en la recolección de pruebas en la escena, la justicia busca determinar el recorrido del sospechoso para lograr su inminente captura.

Femicidio Los Polvorines
Yolanda Cáceres, de 52 años, fue brutalmente asesinada.

Yolanda Cáceres, de 52 años, fue brutalmente asesinada.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Malena tenía 25 años y una nena de 5 al momento de su asesinato.

Femicidio de Malena Soto: prisión perpetua al exfutbolista que degolló a la joven en un hotel alojamiento

Tony Janzen Valverde Victoriano rechazóvínculos con los asesinatos. 

Pequeño J declaró por videollamada: negó su participación en el triple homicidio

La Policía Federal prepara la llegada de Pequeño J tras meses de espera.

Crimen narco en Florencio Varela: extraditan a Pequeño J, acusado de triple femicidio

José Eduardo Figueroa, abogado.

Condenaron a perpetua al abogado que asfixió a su esposa en un exclusivo country de Salta

La resolución judicial habilitó también los viajes al exterior del joven sin necesidad de autorización paterna hasta su mayoría de edad.

Autorizan a adolescente a dejar de usar el apellido paterno por abandono de su progenitor

Cómo fue el momento viral de la mujer que contó que tuvo un percance con un drone para su esposo. 

Fue viral: le regaló un dron a su esposo, pero, tras usarlo, casi se divorcia

Rating Cero

Qorianka Kilcher es una actriz de ascendencia peruana y suizo-alemana que alcanzó la fama por Pocahontas. 

Una actriz peruana demandó a James Cameron por explotar su imagen en Avatar

La Guardia Civil española está llevando a cabo una investigación sobre la muerte del actor. 

Muerte y misterio: hallaron sin vida a una estrella británica tras una fiesta en España

El canal de televisión América, sacudido por una nueva noticia.

El descargo de una figura de América TV luego que dieran de baja su programa: "Estoy muy movilizada"

L-Gante, otra vez, foco de polémicas.

Nuevo escándalo de L-Gante: podría volver a la cárcel por este insólito motivo

Gorillaz regresa Argentina con un show en Córdoba.

Gorillaz vuelve a Argentina: precio de las entradas y cómo comprarlas para ver su show en Córdoba

Gimena Accardi, luego de un año y medio de su separación con Nicolás Vasquez se atreve a contar cómo se siente.

Gimena Accardi habló sobre su separación con Nico Vásquez y reveló qué fue lo primero que hizo

últimas noticias

Qorianka Kilcher es una actriz de ascendencia peruana y suizo-alemana que alcanzó la fama por Pocahontas. 

Una actriz peruana demandó a James Cameron por explotar su imagen en Avatar

Hace 14 minutos
La resolución judicial habilitó también los viajes al exterior del joven sin necesidad de autorización paterna hasta su mayoría de edad.

Autorizan a adolescente a dejar de usar el apellido paterno por abandono de su progenitor

Hace 28 minutos
Cómo fue el momento viral de la mujer que contó que tuvo un percance con un drone para su esposo. 

Fue viral: le regaló un dron a su esposo, pero, tras usarlo, casi se divorcia

Hace 38 minutos
La polémica foto erótica de Lilia Lemoine en medio del escándalo Adorni y las denuncias de corrupción

En plena crisis del Gobierno, la insólita foto que publicó Lilia Lemoine durante la entrevista de Milei

Hace 42 minutos
El exdelantero italiano Cassano visitó a Messi y la respuesta del 10 lo dejó sin palabras. 

Messi reveló cuándo se retirará del fútbol y la fecha es inesperada

Hace 47 minutos