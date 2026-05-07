Femicidio y horror en Los Polvorines: una mujer fue asesinada al defender a su hija de 8 años de un intento de abuso El hecho ocurrió en el partido de Malvinas Argentinas y el principal sospechoso, vecino de la víctima, se encuentra prófugo. Por + Seguir en







La víctima, Yolanda Cáceres, y el presunto agresor, Esteban Amarilla, de 26 años.

Una mujer de 52 años fue brutalmente asesinada durante la madrugada de este jueves, en Los Polvorines, partido de Malvinas Argentinas, al intentar defender a su hija de tan solo 8 años de un intento de abuso sexual por parte de un vecino. El principal sospechoso se encuentra prófugo.

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada sobre la calle Velázquez al 4100 y la víctima fue identificada como Yolanda Raquel Cáceres. Según los reportes policiales, el agresor habría ingresado a la casa a través de una ventana mientras las víctimas dormían. La niña relató posteriormente que el atacante comenzó a manosearla, momento en el que su madre advirtió la situación e intervino desesperadamente para protegerla. En medio del forcejeo, el delincuente atacó a Cáceres y le propinó dos puñaladas, causándole heridas fatales en el cuello y la cabeza que terminaron con su vida en el acto.

Embed El principal sospechoso ha sido identificado como Esteban Lorenzo Amarilla, un joven de 26 años que vive a cinco cuadras de la escena del crimen y que era conocido de la víctima. Amarilla, quien figura en los registros oficiales como empleado de la construcción, huyó del lugar inmediatamente después del ataque y actualmente permanece prófugo. La policía local y el Grupo Táctico Operativo desplegó un intenso operativo de búsqueda para dar con su paradero.

Tras la agresión, la pequeña logró escapar de la vivienda bajo la lluvia para pedir auxilio a los vecinos, quienes alertaron al 911. Al llegar, los efectivos de la Comisaría Segunda de Malvinas Argentinas encontraron el cuerpo de Yolanda en el suelo de la propiedad. En las últimas horas, la comunidad de Los Polvorines se manifestó con carteles y mensajes en redes sociales exigiendo justicia por una madre que, en palabras de los vecinos, entregó su vida para salvar la de su hija.

La causa está siendo investigada por la Unidad Fiscal de Instrucción N°21 Descentralizada de Malvinas Argentinas, a cargo de la fiscal Lorena Carpovich, quien se especializa en casos de violencia familiar y de género. Mientras los peritos trabajan en la recolección de pruebas en la escena, la justicia busca determinar el recorrido del sospechoso para lograr su inminente captura.