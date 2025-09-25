25 de septiembre de 2025 Inicio
Mendoza: dos hermanitas murieron tras ser atropelladas por un colectivo

Las niñas de 7 y 10 años regresaban del colegio y al descender del transporte público fueron impactadas por otro, que iba en la dirección contraria.

Por
Las hermanas estaban bajo el cuidado de su abuelo al momento del incidente.

Una tragedia se vivió en el barrio El Algarrobal de Mendoza por la muerte de dos hermanitas, cuando regresaban del colegio y al bajar del colectivo fueron embestidas por otra unidad.

El hecho ocurrió este miércoles cerca de las 18, sobre la calle Lavalle 10.530: las nenas de 7 y 10 años venían de la escuela Luis Candelaria, principal colegio público de la zona, al descender, cruzaron la calle y fueron atropelladas por otro vehículo que venía en la dirección contraria.

“Las nenas bajaron corriendo para tomar el otro colectivo y cumplir el trayecto hasta su casa”, relató un vecino y destacó que a diario los estudiantes tienen que hacer los trasbordos a diario. “Los micros están repletos, a veces no paran y no alcanzan a subir a la línea directa con la escuela”, detalló.

Según se informó sobre cómo sucedió el trágico accidente, las niñas al cruzar por detrás del colectivo en el que viajaban, fueron atropelladas por el micro de la línea 650 que venía en dirección contraria. Las víctimas murieron en el lugar.

mendoza choque

El chofer del vehículo que las atropelló, identificado como Daniel Heredia, fue apartado del lugar de inmediato para evitar incidentes con los vecinos. El conductor fue trasladado por la Policía a la unidad fiscal de la zona y se aguarda el avance de la investigación.

De acuerdo a lo que se reveló, las hermanas estaban bajo el cuidado de su abuelo al momento del incidente. Fuentes policiales dijeron que tanto el chofer como los pasajeros del colectivo resultaron ilesos.

El testimonio de los vecinos por el trágico accidente en el que murieron dos hermanas

Al momento en que se dio la tragedia hubo algunos testigos y una de las vecinas buscó unas sábanas en su casa para taparlas. “Ellas estaban en el asfalto. Después una vecina sacó unas sábanas para taparlas. Para mí, el micro alcanzó a arrastrarlas”, relató una mujer de acuerdo a lo que su nieto, que también viajaba en el colectivo, le comentó tras el accidente.

“Siempre pasa lo mismo con los micros. Los chicos quedan esperando mucho tiempo y no hay lugar. Esto se podría haber evitado”, se lamentó una madre que lleva a su nena al jardín de la escuela donde iban las hermanas víctimas del accidente.

De acuerdo al informe policial, al momento del accidente las nenas estaban al cuidado de su abuelo ya que la madre de ellas y sus otros ocho hermanos tiene una restricción judicial de acercamiento a sus hijos.

Por su parte, los vecinos del barrio pidieron más frecuencias de transporte público y sobre todo que se mejore las condiciones de seguridad de los carriles, con mayor iluminación, reductores de velocidad y control del tránsito.

