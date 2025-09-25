IR A
Apareció en Netflix como Aventura en Alaska pero es una famosa película: de qué se trata

Un nuevo lanzamiento estadounidense de 2007 está siendo tendencia actualmente en la popular plataforma de streaming y atrapó a miles de televidentes.

Aventura en Alaska una película estadounidense basada en hechos reales

Aventura en Alaska una película estadounidense basada en hechos reales, super emotiva y dramática que no te podes perder en Netflix.

El catálogo de Netflix no para de agrandarse, cada vez son más las series y películas que se suman a la popular plataforma de streaming y atrapan a los televidentes en cuestión de minutos. Asimismo, los usuarios y suscriptores han aumentado notoriamente en los últimos meses de este 2025.

Ahora, llegó a la gran N roja, un nuevo lanzamiento estadounidense de 2007 que está siendo furor, se trata de Aventura en Alaska, la película que es tendencia en Netflix. Un thriller de aventuras y drama basado en hechos reales. A continuación te contamos más detalles de su trama y te dejamos un adelanto para que no te lo pierdas.

Sinopsis de Aventura en Alaska, la película que es tendencia en Netflix

A principios de los años noventa, el joven e idealista Christopher McCandless (Emile Hirsch) adopta el nombre de Alexander Supertramp, deja sus posesiones y sus ahorros a la beneficencia y abandona el mundo civilizado con rumbo a la salvaje Alaska para entrar en contacto con la Naturaleza y descubrir el verdadero sentido de la vida. Adaptación del best-seller de Jon Krakauer, basado en las notas del diario de McCandless.

Tráiler de Aventura en Alaska

Embed - Hacia Rutas Salvajes (Trailer)

Reparto de Aventura en Alaska

  • Emile Hirsch como Christopher McCandless
  • Kristen Stewart como Tracy Tatro
  • Brian H. Dierker como Rainey
  • Vince Vaughn como Wayne Westerberg
  • William Hurt como Walt McCandless
  • Catherine Keener como Jan Burres
  • Marcia Gay Harden como Billie McCandless
  • Hal Holbrook como Ron Franz
