Apareció en Netflix como Aventura en Alaska pero es una famosa película: de qué se trata

Aventura en Alaska una película estadounidense basada en hechos reales, super emotiva y dramática que no te podes perder en Netflix.

El catálogo de Netflix no para de agrandarse, cada vez son más las series y películas que se suman a la popular plataforma de streaming y atrapan a los televidentes en cuestión de minutos. Asimismo, los usuarios y suscriptores han aumentado notoriamente en los últimos meses de este 2025.

Ahora, llegó a la gran N roja, un nuevo lanzamiento estadounidense de 2007 que está siendo furor, se trata de Aventura en Alaska, la película que es tendencia en Netflix. Un thriller de aventuras y drama basado en hechos reales. A continuación te contamos más detalles de su trama y te dejamos un adelanto para que no te lo pierdas.

Sinopsis de Aventura en Alaska, la película que es tendencia en Netflix A principios de los años noventa, el joven e idealista Christopher McCandless (Emile Hirsch) adopta el nombre de Alexander Supertramp, deja sus posesiones y sus ahorros a la beneficencia y abandona el mundo civilizado con rumbo a la salvaje Alaska para entrar en contacto con la Naturaleza y descubrir el verdadero sentido de la vida. Adaptación del best-seller de Jon Krakauer, basado en las notas del diario de McCandless.

Tráiler de Aventura en Alaska Embed - Hacia Rutas Salvajes (Trailer)

Reparto de Aventura en Alaska Emile Hirsch como Christopher McCandless

como Christopher McCandless Kristen Stewart como Tracy Tatro

como Tracy Tatro Brian H. Dierker como Rainey

como Rainey Vince Vaughn como Wayne Westerberg

como Wayne Westerberg William Hurt como Walt McCandless

como Walt McCandless Catherine Keener como Jan Burres

como Jan Burres Marcia Gay Harden como Billie McCandless

como Billie McCandless Hal Holbrook como Ron Franz aventura en alaska