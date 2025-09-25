IR A
IR A

Esta comedia brasileña donde un hombre tiene que cambiar su visión de ser abogado sorprendió a todos en Netflix: cuál es

Perfecta para ver en familia, con amigos o en solitario, garantiza risas y un mensaje positivo que perdura después de los créditos.

Los usuarios de Netflix destacaron la creatividad del guion

Los usuarios de Netflix destacaron la creatividad del guion, el tono risueño sin complicaciones y la capacidad de la historia para transmitir un mensaje positivo sobre la adaptación.

Esta comedia brasileña donde un hombre tiene que cambiar su visión de ser abogado sorprendió a todos en Netflix: con un guion divertido, actuaciones sólidas y una trama que mezcla humor y crítica social, se convirtió en una de las propuestas más comentadas, ¿cuál es?.

Una película fantástica con animales místicos volvió a ser tendencia en Netflix.
Te puede interesar:

Esta película fantástica con animales místicos volvió a ser tendencia en Netflix: cuál es

La película capturó la atención del público gracias a su trama divertida, personajes entrañables y un mensaje que combina risas con crítica social. Es un ejemplo de cómo la risa puede combinarse con lecciones sobre adaptabilidad, empatía y superación personal.

Los usuarios de Netflix destacaron la creatividad del guion, el tono risueño sin complicaciones y la capacidad de la historia para transmitir un mensaje positivo sobre la adaptación y la resiliencia. Aunque es ligera, ofrece un vistazo a problemas cotidianos y profesionales desde un enfoque cómico, lo que la hace atractiva para un público amplio. Asimismo, es ideal para quienes buscan una narrativa liviana pero con contenido reflexivo al fusionar situaciones absurdas con momentos emotivos y ofrecer una mirada entretenida sobre cómo enfrentarse a los cambios en la vida profesional y personal.

Sinopsis de Una abogada brillante, la película que está siendo cada vez más vista en Netflix

La historia sigue a Mike, un abogado divorciado que enfrenta dificultades en su carrera tras una ola de despidos en su firma. Para mantener su empleo y proteger la custodia de su hijo, Mike se ve obligado a cambiar su visión y hacerse pasar por mujer, transformando por completo su manera de ver la vida y el trabajo. La película explora temas como la empatía, los roles de género y la importancia de adaptarse a nuevas realidades con un tono ligero y cómico.

Tráiler de Una abogada brillante

Embed - Uma Advogada Brilhante | Trailer Oficial

Reparto de Una abogada brillante

El elenco está encabezado por Leandro Hassum, quien interpreta a Mike, acompañado de Claudia Campolina y Bruno Garcia, entre otros. Cada actor aporta carisma y frescura, logrando que la película mantenga un ritmo ágil y entretenido durante toda su duración.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Aventura en Alaska una película estadounidense basada en hechos reales, super emotiva y dramática que no te podes perder en Netflix.
play

Apareció en Netflix como Aventura en Alaska pero es una famosa película: de qué se trata

En Netflix existen Películas ideales para ver en familia y divertirse juntos
play

Una saga para toda la familia estrenó su tercera película en Netflix y es lo más visto del momento: cuál es

El estreno de La Huésped en Netflix se suma a una lista interesante de producciones latinoamericanas de alta calidad.
play

Está en Netflix, tiene 20 capítulos y cuenta con intriga, pasión y peligro

Ahora, llegó a la gran N roja, El séptimo hijo, la película sorpresa de Netflix, que rápidamente subió a las más vistas en el mes de septiembre y está siendo furor.
play

El séptimo hijo sube en las tendencias de Netflix: de qué se trata la película fantástica

Ahora llegó a la gran N roja, Una abogada brillante, la película que está siendo cada vez más vista en Netflix, se trata un impresionante thriller brasileño, una comedia que está sorprendiendo a todos.
play

Una abogada brillante es la comedia brasileña que está sorprendiendo a todos en Netflix: de qué se trata

Jaguar combina espionaje y memoria histórica en una narrativa atrapante.
play

Justicia y espionaje: está en Netflix, tiene seis capítulos y te va a volar la cabeza

últimas noticias

Los salarios subieron un 2,5% en julio y le ganaron a la inflación.

INDEC: los salarios subieron un 2,5% en julio y volvieron a ganarle a la inflación

Hace 10 minutos
La Selección israelí participa de las Eliminatorias europeas para el Mundial 2026.

UEFA y FIFA votarán para definir si suspenden a Israel de todas las competiciones

Hace 14 minutos
El candidato de Donald Trump para la FEB también prometió apoyo total para Argentina

El candidato de Trump para la FED también prometió apoyo total para Argentina

Hace 27 minutos
play
Una película fantástica con animales místicos volvió a ser tendencia en Netflix.

Esta película fantástica con animales místicos volvió a ser tendencia en Netflix: cuál es

Hace 44 minutos
Lionel Messi sorprende con su elección de fragancia, fiel a su estilo sobrio y elegante.

Este es el perfume favorito de Lionel Messi: cuánto cuesta oler como el campeón del mundo

Hace 44 minutos