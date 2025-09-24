24 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Familiares de dos de las jóvenes asesinadas en Florencia Varela piden ayuda para el velatorio

Buscan colaboración para afrontar los gastos del entierro y la despedida de dos de las víctimas del triple femicidio.

Por

Piden una ayuda solidaria para el velatorio de Brenda y Morena.

C5N

Los familiares de Brenda del Castillo, y Morena Verdi, víctimas del triple femicidio de Florencio Varela, junto a Lara Morena Gutiérrez, pidieron colaboración para afrontar los gastos del velatorio de las jóvenes se 20 años.

Patricia Bullrich, ministra de Seguridad.
Te puede interesar:

Bullrich, sobre el triple crimen de La Matanza: "Nos pusimos a disposición de la Provincia"

En medio de una concentración para pedir justicia por las jóvenes desaparecidas en La Matanza, uno de los familiares, Federico, pidió una colaboración para el entierro de su prima. "Pedimos ayuda al alias damian.6276, a nombre de Damián Verdi", detalló el joven ante la prensa.

Las familias de las jóvenes se manifestaron en la Rotonda de La Tablada, en donde cortaron el acceso al barrio donde vivían Brenda y Morena. "Es desesperante no saber qué pasa. Vamos a seguir pidiendo justicia por ellas. Queremos que la gente nos apoye y que esto no vuelva a pasar", advirtieron en un móvil de Argenzuela, en C5N, .

Entre otros testimonios, habló Candela, prima mayor de Brenda, mamá de dos hijas, de 4 y 15 años, quien remarcó la vulnerabilidad de las mujeres, independientemente del lugar donde vivan: "Con mis hijas charlamos muchísimo, hay que hablar mucho con ellas.. Somos el género más vulnerable, esto no puede seguir pasando. Esto pasa en todos los lados, y nadie lo ve".

Además, remarcó que "hay que tratar de tener a los chicos cerca, el narcotráfico y la trata de mujeres mueve muchos millones... Yo viví en los Monoblocks, hay que saber llevarlo, no es un barrio malo. Hay de todo. No estamos exentos de nada", reflexionó en relación al conjunto de edificios de vivienda colectiva del FONAVI, ubicados en Ciudad Evita, cerca de La Tablada.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Triple femicidio en La Matanza: autopsia preliminar confirma tortura y brutal asesinato

Triple femicidio en La Matanza: autopsia preliminar confirma tortura y brutal asesinato

La hermana de la adolescente denunció amenazas en casa de sus familiares.

La hermana de Lara Gutiérrez, víctima de triple femicidio de Florencio Varela: "Me venís a tirar tiros"

play

Triple femicidio de Florencio Varela: quiénes son los 4 detenidos

Triplefemicido en La Matanza: la investigación, las hipótesis y todo lo que se sabe del caso

Triple femicido en La Matanza: la investigación, las hipótesis y todo lo que se sabe del caso

Lara Morena Gutiérrez, una de las víctimas del hecho.

Triple crimen de La Matanza: atacaron a tiros la casa de una familiar de una de las víctimas

play

La mamá de Brenda del Castillo pidió justicia por su hija: "Que paguen todos los que tengan que pagar"

Rating Cero

Disney+ se convirtió en la plataforma de streaming﻿ más cara de todas.

Disney+ aumenta su precio luego del escándalo con Jimmy Kimmel: será el streaming más caro

Nicolás Cabré se casará con Rocío Pardo tras más de un año en pareja.
play

Se casa Nicolás Cabré: cuándo, dónde y quién será su nueva esposa

Gran Hermano Generación Dorada es una de las propuestas más llamativas del canal.

Se filtró cuándo se estrena Gran Hermano Generación Dorada: qué día llega a Telefe

Wanda Nara es la responsable de Valentino porque Maxi López vive en Europa.
play

El hijo de Maxi López y Wanda Nara podría retirarse del fútbol por una complicada lesión

¿Qué ocurrió entre Karina Jelinek y Florencia Parise?

¿Separadas, en crisis o juntas? Qué sucede con Karina Jelinek y su pareja

Ahora, llegó a la gran N roja, El séptimo hijo, la película sorpresa de Netflix, que rápidamente subió a las más vistas en el mes de septiembre y está siendo furor.
play

El séptimo hijo sube en las tendencias de Netflix: de qué se trata la película fantástica

últimas noticias

Triple femicidio en La Matanza: autopsia preliminar confirma tortura y brutal asesinato

Triple femicidio en La Matanza: autopsia preliminar confirma tortura y brutal asesinato

Hace 12 minutos
La hermana de la adolescente denunció amenazas en casa de sus familiares.

La hermana de Lara Gutiérrez, víctima de triple femicidio de Florencio Varela: "Me venís a tirar tiros"

Hace 24 minutos
Disney+ se convirtió en la plataforma de streaming﻿ más cara de todas.

Disney+ aumenta su precio luego del escándalo con Jimmy Kimmel: será el streaming más caro

Hace 25 minutos
play

Triple femicidio de Florencio Varela: quiénes son los 4 detenidos

Hace 34 minutos
Venezuela analiza declarar estado de conmoción ante la presencia militar estadounidense en el Caribe

Venezuela analiza declarar "estado de conmoción" ante la presencia militar estadounidense en el Caribe

Hace 40 minutos