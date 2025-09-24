Familiares de dos de las jóvenes asesinadas en Florencia Varela piden ayuda para el velatorio Buscan colaboración para afrontar los gastos del entierro y la despedida de dos de las víctimas del triple femicidio. Por







Piden una ayuda solidaria para el velatorio de Brenda y Morena. C5N

Los familiares de Brenda del Castillo, y Morena Verdi, víctimas del triple femicidio de Florencio Varela, junto a Lara Morena Gutiérrez, pidieron colaboración para afrontar los gastos del velatorio de las jóvenes se 20 años.

En medio de una concentración para pedir justicia por las jóvenes desaparecidas en La Matanza, uno de los familiares, Federico, pidió una colaboración para el entierro de su prima. "Pedimos ayuda al alias damian.6276, a nombre de Damián Verdi", detalló el joven ante la prensa.

Las familias de las jóvenes se manifestaron en la Rotonda de La Tablada, en donde cortaron el acceso al barrio donde vivían Brenda y Morena. "Es desesperante no saber qué pasa. Vamos a seguir pidiendo justicia por ellas. Queremos que la gente nos apoye y que esto no vuelva a pasar", advirtieron en un móvil de Argenzuela, en C5N, .

Entre otros testimonios, habló Candela, prima mayor de Brenda, mamá de dos hijas, de 4 y 15 años, quien remarcó la vulnerabilidad de las mujeres, independientemente del lugar donde vivan: "Con mis hijas charlamos muchísimo, hay que hablar mucho con ellas.. Somos el género más vulnerable, esto no puede seguir pasando. Esto pasa en todos los lados, y nadie lo ve".