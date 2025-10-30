Triple femicidio en Florencio Varela: la causa pasará a la Justicia Federal

A poco más de un mes de ocurrido el crimen, se determinó que la causa tiene vínculos con el narcotráfico, por lo que quedará en manos de la Justicia de Morón.

En una mañana con avances en el marco de la causa por el triple femicidio de Florencio Varela, se conoció que finalmente la causa pasará a la Justicia Federal.

La decisión fue confirmada por TN y responde a que se hicieron públicos los vínculos con el narcotráfico en la investigación que está detrás del crimen de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.

De esta manera, la causa que lleva adelante el fiscal Adrián Arribas, quedará en manos de la Justicia de Morón, que investigará la principal hipótesis de las autoridades. Por el momento la teoría central es la de la organización criminal vinculada a la venta de droga.

El juez de Garantías Fernando Pinos Guevara resolvió este miércoles dictar la prisión preventiva para los sospechosos involucrados en el crimen de Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, las tres jóvenes asesinadas el 19 de septiembre en Florencio Varela.

De acuerdo con la agencia NA, el magistrado también solicitó la intervención de la Justicia Federal, que deberá definir si el expediente pasa a su órbita.

La medida se adoptó luego del pedido del fiscal Adrián Arribas, quien encabeza la investigación y solicitó mantener detenidos a los imputados mientras continúa la causa.

Entre los últimos avances se encuentra la detención de Joseph Freyser Zabaleta Cubas, alias “Señor Jota”. El hombre, de nacionalidad peruana, ya estaba recluido en la Alcaldía de la calle Cavia, en el barrio porteño de Palermo, por una causa de narcotráfico, y esperaba ser extraditado a su país. Esa extradición quedó suspendida por su presunta implicación en el triple crimen. Cabe recordar que “Señor Jota” ya se encontraba detenido por causas previas relacionadas con el narcotráfico.

Zabaleta Cubas fue señalado como el autor intelectual del hecho ocurrido el 20 de septiembre en una vivienda de Florencio Varela. Está acusado de “privación ilegal de la libertad agravada por la participación de varias personas y por tener una de las víctimas menos de edad, en concurso real con homicidio agravado por alevosía, ensañamiento, violencia de género, premeditación y críminis causa”.

Con su imputación, ya suman once los detenidos en el expediente. Entre ellos figuran Mónica Mujica (37), pareja de Víctor Sotacuro (41); Maximiliano Andrés Parra (18); Ariel Giménez (29); Miguel Ángel Villanueva Silva (25); Iara Daniela Ibarra (19); Celeste Magalí González Guerrero (28); Milagros Florencia Ibáñez (20) y Matías Agustín Ozorio (28) .

Mientras tanto, permanecen prófugos tres hombres de nacionalidad peruana sobre quienes pesan alertas rojas de Interpol: Alex Ydone Castillo, David Gustavo Huamani y Manuel Valverde Rodríguez.