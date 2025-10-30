30 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Triple femicidio en Florencio Varela: la causa pasará a la Justicia Federal

A poco más de un mes de ocurrido el crimen, se determinó que la causa tiene vínculos con el narcotráfico, por lo que quedará en manos de la Justicia de Morón.

Por
La causa pasará al fuero federal.

La causa pasará al fuero federal.

En una mañana con avances en el marco de la causa por el triple femicidio de Florencio Varela, se conoció que finalmente la causa pasará a la Justicia Federal.

Te puede interesar:

Tragedia en Quilmes: el nene de 8 años al que se le cayó el arco en la cabeza tiene muerte cerebral

La decisión fue confirmada por TN y responde a que se hicieron públicos los vínculos con el narcotráfico en la investigación que está detrás del crimen de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.

De esta manera, la causa que lleva adelante el fiscal Adrián Arribas, quedará en manos de la Justicia de Morón, que investigará la principal hipótesis de las autoridades. Por el momento la teoría central es la de la organización criminal vinculada a la venta de droga.

Triple femicidio en Florencio Varela: dictaron la prisión preventiva para todos los detenidos

El juez de Garantías Fernando Pinos Guevara resolvió este miércoles dictar la prisión preventiva para los sospechosos involucrados en el crimen de Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, las tres jóvenes asesinadas el 19 de septiembre en Florencio Varela.

De acuerdo con la agencia NA, el magistrado también solicitó la intervención de la Justicia Federal, que deberá definir si el expediente pasa a su órbita.

La medida se adoptó luego del pedido del fiscal Adrián Arribas, quien encabeza la investigación y solicitó mantener detenidos a los imputados mientras continúa la causa.

Entre los últimos avances se encuentra la detención de Joseph Freyser Zabaleta Cubas, alias “Señor Jota”. El hombre, de nacionalidad peruana, ya estaba recluido en la Alcaldía de la calle Cavia, en el barrio porteño de Palermo, por una causa de narcotráfico, y esperaba ser extraditado a su país. Esa extradición quedó suspendida por su presunta implicación en el triple crimen. Cabe recordar que “Señor Jota” ya se encontraba detenido por causas previas relacionadas con el narcotráfico.

Zabaleta Cubas fue señalado como el autor intelectual del hecho ocurrido el 20 de septiembre en una vivienda de Florencio Varela. Está acusado de “privación ilegal de la libertad agravada por la participación de varias personas y por tener una de las víctimas menos de edad, en concurso real con homicidio agravado por alevosía, ensañamiento, violencia de género, premeditación y críminis causa”.

Con su imputación, ya suman once los detenidos en el expediente. Entre ellos figuran Mónica Mujica (37), pareja de Víctor Sotacuro (41); Maximiliano Andrés Parra (18); Ariel Giménez (29); Miguel Ángel Villanueva Silva (25); Iara Daniela Ibarra (19); Celeste Magalí González Guerrero (28); Milagros Florencia Ibáñez (20) y Matías Agustín Ozorio (28) .

Mientras tanto, permanecen prófugos tres hombres de nacionalidad peruana sobre quienes pesan alertas rojas de Interpol: Alex Ydone Castillo, David Gustavo Huamani y Manuel Valverde Rodríguez.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Confirmaron la prisión preventiva para todos los detenidos.

Triple femicidio en Florencio Varela: dictaron la prisión preventiva para todos los detenidos

El padre de Almendra detenido en La Plata.

Detuvieron al padre del jugador de Racing Agustín Almendra, acusado de robo automotor y encubrimiento

Blas Correas junto a su madre.

Imputaron a un hombre por amenazar a la madre de Blas Correas, el adolescente asesinado por policías en Córdoba

Nicolás Duarte fue hallado en el cauce del arroyo Aguirre.

Caso de Nicolás Duarte: qué reveló la autopsia sobre su muerte

El niño está internado en el Hospital El Cruce de Florencio Varela.

Quilmes: un niño está grave luego de que se le cayera encima un arco de handball

La clave de su imputación estuvo el 22 de enero de 2007, cuando el sospechoso envió cuatro mensajes en los que le proponía quedar.

Este crimen sorprendió a todo España en 2007 y sigue sin resolverse: muchas teorías apuntan a un caso de homofobia

Rating Cero

La quinta temporada arranca a fines de noviembre.

Netflix reveló el trailer de la última temporada de Stranger Things

Una producción de Netflix que no te podés perder.
play

Está en Netflix, tiene solo 6 capítulos y es una de las series del año

Nicki Nicole mostró un cambio de look que simboliza una etapa de renovación.

La impresionante transformación de Nicki Nicole en medio de su romance con Lamine Yamal

El llanto del bebé de los famosos fue viral en redes sociales.
play

Video: el hijo de Valentina y Enzo Fernández probó las galletas de "La Reini" y su reacción no fue la esperada

El periodista se convirtió en el segundo eliminado de MasterChef Celebrity 2025.

Gala de eliminación en MasterChef Celebrity: quién fue el segundo participante eliminado tras un grave error

Fernando Báez Sosa fue asesinado a la salida de un boliche en Villa Gesell en 2020
play

Netflix lanzó el tráiler del caso de Fernando Báez Sosa: cuándo se estrenará

últimas noticias

La tendencia minimalista combina elegancia y comodidad sin necesidad de brillos ni adornos excesivos.

Adiós a la ropa con brillos: así es la tendencia que se robará las miradas para recibir el Año Nuevo 2026

Hace 10 minutos
Los detalles sobre el turismo en Brasil que no podés pasar por alto

Esta playa norteña de Brasil tiene precios bajos y te hará disfrutar del verano de una manera especial: cuál es

Hace 11 minutos
La causa pasará al fuero federal.

Triple femicidio en Florencio Varela: la causa pasará a la Justicia Federal

Hace 19 minutos
Ahora, “Curiosidad alimentaria” es un éxito, y el reconocimiento en las redes le ha permitido difundir más información en distintos medios de comunicación.

Por qué no debés guardar las sobras del asado en el horno

Hace 23 minutos
La quinta temporada arranca a fines de noviembre.

Netflix reveló el trailer de la última temporada de Stranger Things

Hace 34 minutos