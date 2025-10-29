Joseph Freyser Cubas Zavaleta, presunto autor intelectual, tenía un bloc de hojas con indicaciones, cifras, números de celulares y mensajes de amor.

La Justicia investiga un cuaderno verde que pertenece a Joseph Cubas Zavaleta, el presunto autor intelectual del triple crimen de Florencio Varela, más conocido como Señor Jota, el cual fue trasladado desde la Alcaldía de Cavia hacia la sede de Unidad Funcional de Instrucción (UFI).

Dentro de los papeles que se encuentran en manos hay listado de celulares y correos electrónicos. En una de las notas se lee “para lo que necesite, escriba y arreglamos”. También había declaraciones de amor: “Te amo, bebé. Me morí de amor con esto”.

Una carta del 22 de septiembre, dos días del brutal triple crimen. “Me encanta todo con vos, mi Jota. Qué rico, Dios, quiero hacerte el amor mil veces, papi mío. Ricura de hombre”, indicó la mujer.

Hay anotaciones de localidades como Adrogué, Rafael Calzada y José Mármol y listas con los precios que pagaron . “Seis empanadas de carne, un shampú, dos pizzas, dos budines, dos gaseosas, jamón, cigarrillos”, marca el documento.

En una de las hojas se ve escrito: “90K + 20K = 110K”, entre otras cuentas. Incluso en una parte tiene anotado nombres de personas con su DNI abajo.

Joseph Cubas Zavaleta conocido como el "Señor Jota" fue trasladado desde la Alcaidía de Cavia ubicada en Palermo hacia la sede de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) especializada en homicidios de La Matanza, donde fue indagado por el fiscal Adrián Arribas en el marco de la investigación por los femicidios de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, cuyos cuerpos fueron hallados en Florencio Varela.

El periodista Rafael García Palavecino se refirió en el móvil de De Una, por C5N, al traslado del "Señor Jota", cuyo nombre es Joseph Cubas Zavaleta: "Arribas le tomó declaración indagatoria al 'Señor Jota'. Llegó por la mañana con un fuerte operativo policial. Es un peligroso narco peruano. Se llegó a él a partir de una declaración en donde dicen que es 'papá', que sería la jerarquía que tiene dentro de la organización narco".

"Estuvo fuertemente custodiado. Se vio al personal de la DDI con chaleco antibalas. Lo ubicaron en un camión celular", agregó en esta línea.

El "Señor Jota", de nacionalidad peruana, fue detenido en agosto vinculado a la organización criminal "Los Pulpos de Trujillo", aguardaba la extradición a Perú, donde tenía pedido de captura internacional por una causa vinculado al narcotráfico.