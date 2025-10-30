Triple femicidio en Florencio Varela: dictaron la prisión preventiva para todos los detenidos

La decisión fue confirmada tras la solicitud de la Fiscalía. Mientras tanto, se espera una respuesta de la Justicia Federal. Hasta el momento, son 11 las personas aprehendidas, mientras que tres sigan prófugas.

El juez de Garantías Fernando Pinos Guevara resolvió este miércoles dictar la prisión preventiva para los sospechosos involucrados en el crimen de Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, las tres jóvenes asesinadas el 19 de septiembre en Florencio Varela.

De acuerdo con la agencia NA, el magistrado también solicitó la intervención de la Justicia Federal, que deberá definir si el expediente pasa a su órbita.

La medida se adoptó luego del pedido del fiscal Adrián Arribas, quien encabeza la investigación y solicitó mantener detenidos a los imputados mientras continúa la causa.

Entre los últimos avances se encuentra la detención de Joseph Freyser Zabaleta Cubas, alias “Señor Jota” . El hombre, de nacionalidad peruana, ya estaba recluido en la Alcaldía de la calle Cavia, en el barrio porteño de Palermo, por una causa de narcotráfico, y esperaba ser extraditado a su país. Esa extradición quedó suspendida por su presunta implicación en el triple crimen. Cabe recordar que “Señor Jota” ya se encontraba detenido por causas previas relacionadas con el narcotráfico.

Zabaleta Cubas fue señalado como el autor intelectual del hecho ocurrido el 20 de septiembre en una vivienda de Florencio Varela. Está acusado de “privación ilegal de la libertad agravada por la participación de varias personas y por tener una de las víctimas menos de edad, en concurso real con homicidio agravado por alevosía, ensañamiento, violencia de género, premeditación y críminis causa”.

Con su imputación, ya suman once los detenidos en el expediente. Entre ellos figuran Mónica Mujica (37), pareja de Víctor Sotacuro (41); Maximiliano Andrés Parra (18); Ariel Giménez (29); Miguel Ángel Villanueva Silva (25); Iara Daniela Ibarra (19); Celeste Magalí González Guerrero (28); Milagros Florencia Ibáñez (20) y Matías Agustín Ozorio (28) .

Mientras tanto, permanecen prófugos tres hombres de nacionalidad peruana sobre quienes pesan alertas rojas de Interpol: Alex Ydone Castillo, David Gustavo Huamani y Manuel Valverde Rodríguez.

Triple femicidio en Varela: qué dice el cuaderno verde del "Señor Jota" que investiga la Justicia

La Justicia investiga un cuaderno verde que pertenece a Joseph Cubas Zavaleta, el presunto autor intelectual del triple crimen de Florencio Varela, más conocido como Señor Jota, el cual fue trasladado desde la Alcaldía de Cavia hacia la sede de Unidad Funcional de Instrucción (UFI).

Dentro de los papeles que se encuentran en manos hay listado de celulares y correos electrónicos. En una de las notas se lee “para lo que necesite, escriba y arreglamos”. También había declaraciones de amor: “Te amo, bebé. Me morí de amor con esto”.

Una carta del 22 de septiembre, dos días del brutal triple crimen. “Me encanta todo con vos, mi Jota. Qué rico, Dios, quiero hacerte el amor mil veces, papi mío. Ricura de hombre”, indicó la mujer.

Hay anotaciones de localidades como Adrogué, Rafael Calzada y José Mármol y listas con los precios que pagaron. “Seis empanadas de carne, un shampú, dos pizzas, dos budines, dos gaseosas, jamón, cigarrillos”, marca el documento.

En una de las hojas se ve escrito: “90K + 20K = 110K”, entre otras cuentas. Incluso en una parte tiene anotado nombres de personas con su DNI abajo.