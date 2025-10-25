25 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Quién es "El Señor Jota", indicado como el autor intelectual del triple femicidio de Florencia Varela

Se trata del narco peruano Joseph Freyser Cubas Zavaleta, quien estaba detenido en una alcaldía de la Policía Federal en Palermo, a la espera de su extradición. Fue allanado en su celda y tenía una libreta con anotaciones vinculadas al triple crimen. Ya son diez los imputados.

Por
El Señor J fue arrestado en Lanús

El Señor J fue arrestado en Lanús, por la PFA.

El caso de Lourdes Fernández conmocionó a la Argentina en los últimos días.
Te puede interesar:

El calvario de Lourdes Fernández: los datos desconocidos del caso que conmociona al país

La Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de La Matanza realizó en las últimas horas un allanamiento en la Alcaldía Cavia de la División Caballería de la Policía Federal Argentina (PFA), en el barrio porteño de Palermo, donde está detenido Cubas Zavaleta, o conocido como "El Señor Jota" o "Jota". Este delincuente peruano vinculado a la organización criminal "Los Pulpos de Trujillo", aguardaba la extradición a Perú, donde tenía pedido de captura internacional por una causa vinculado al narcotráfico.

Morena Verdi Brenda del Castillo Lara Morena Gutiérrez triple crimen florencio varela femicidio
Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) fueron brutalmente asesinadas y descuartizadas en una casa de Florencio Varela.

Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) fueron brutalmente asesinadas y descuartizadas en una casa de Florencio Varela.

Durante la requisa, se encontraron una libreta con anotaciones que probarían su participación en el caso. También se incautaron los libros de guardia y el registro de visitas de la dependencia de la Federal. El Señor J, de 31 años, oriundo de Trujillo, tuvo causas penales en su país por robo de vehículos, usurpación de terrenos y tenencia de armas

A la espera de ser extraditado a su país por el delito de narcotráfico, con un expediente a cargo del juez Luis Armella, “El Señor Jota”, sería el jefe operativo de Tony Janzen Valverde, alias “Pequeño Jota”, preso en Perú y que espera ser extraditado a la Argentina.

Radiografía del triple femicidio narco: detenidos, imputados y prófugos

La UFI Especializada en Homicidios Dolosos y Averiguación de Causales de Muerte del departamento judicial de La Matanza, bajo la dirección del fiscal Carlos Adrián Arribas ordenó la prisión preventiva de los ocho imputados en el caso y el pase al Fuero Federal: se trata de Miguel Ángel Villanueva Silva, Ariel Giménez, Víctor Sotacuro Lázaro, Maximiliano Andrés Parra, Celeste Magalí González Guerrero, Milagros Florencia Ibáñez, Iara Florencia Ibarra, y Matías Agustín Ozorio, que podrán ser enviados a cárceles bonaerenses o federales.

Los ocho están acusados por el delito de homicidio criminis causa -es decir, asesinar con la intención de ocultar un delito previo- y privación ilegítima de la libertad por retener contra su voluntad a Lara, Brenda y Morena. Esas carátulas se sumaron a la causa donde figuraban previamente los delitos de homicidio agravado por premeditación, alevosía y ensañamiento por violencia de género (no se aplica a las imputadas mujeres).

Pequeño J
Tony Janzen Valverde Victoriano es acusado de ser el autor intelectual del femicidio de tres jóvenes.

Tony Janzen Valverde Victoriano es acusado de ser el autor intelectual del femicidio de tres jóvenes.

Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, señalado como el autor intelectual de la masacre, está detenido en su país natal, Perú. Los fiscales esperan su extradición a la Argentina. Por el momento hay tres prófugos de la Justicia con circulares rojas de Interpol en su contra: los peruanos Alex Ydone Castillo, David Gustavo Huamani (alias "El Loco" David) y Manuel Valverde Rodríguez.

En un expediente de más de 1500 fojas, que incluyó allanamientos, autopsias y pericias telefónicas, los fiscales Carlos Adrián Arribas, Claudio Fornaro, Diego Rulli y Lorena Pecorelli indicaron que la principal hipótesis es que el triple femicidio habría sido ordenado desde Perú.

Otra detenida: la esposa de Víctor Sotacuro, uno de los principales imputados

Las autoridades detuvieron a Mónica Débora Mujica, la esposa de Víctor Sotacuro, uno de los principales imputados que ya se encuentra preso por el triple femicidio en Florencio Varela. Las autoridades creen que Mujica integraba banda junto a su marido, conocido como "El Duro", y su sobrina Milagros Florencia Ibáñez.

La detención de Mujica se realizó en La Boca, a pedido del fiscal Adrián Arribas, junto a la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de La Matanza.

Por el momento Mujica está acusada por "privación ilegal de la libertad activa agravada por la pluralidad de intervinientes y por ser una de las víctimas menor de edad en concurso real con homicidio agravado por ser premeditado de dos o más personas, por ser cometido con alevosía y ensañamiento, y criminis causa".

_Mónica Débora Mujica 25.10.25
Mónica Débora Mujica fue arrestada en La Boca.

Mónica Débora Mujica fue arrestada en La Boca.

La declaración de una testigo este viernes arrojó un nuevo nombre clave en la investigación por el triple femicidio de Lara Gutiérrez (15), Morena Verdi (20) y Branda del Castillo (20). Es el de Joseph Freyser Cubas Zavaleta (31), un narco peruano detenido en una alcaldía de la Policía Federal Argentina.

Según la investigación, Mónica Débora Mujica no estuvo dentro de la casa de Florencio Varela, donde mataron a Brenda, Lara y Morena, pero sí estuvo al tanto de lo que pasaba y tuvo participación en la organización del crimen. Su sobrina, Milagros Florencia Ibáñez, que se encuentra también detenida, contó a las autoridades que Mujica le pidió borrar información del celular de Sotacuro.

"Me lo solicitó mi tía de nombre Débora, quien resulta ser la esposa de Víctor. Que el procedimiento lo realicé viendo un video por YouTube", expresó a principio de mes Ibáñez.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La expareja de la cantante fue denunciado por violencia de género.

Una amiga de Lourdes calificó a García Gómez de "narcisista, maltratador y que quiere apagar su luz"

Los hombres desaparecieron en Comodoro Rivadavia.

Crece el misterio en Chubut: denunciaron la desaparición de dos hombres en medio de la búsqueda de los jubilados

Mónica Débora Mujica fue arrestada en La Boca. 

Triple femicidio en Florencia Varela: detuvieron a la esposa de Víctor Sotacuro, uno de los principales imputados

A pesar de los esfuerzos de los médicos, no pudieron revertir la lesión.

Mendoza: una nena de dos años metió el brazo en un secarropas y tuvieron que amputárselo

El accidente fue en la intersección de Simón Pérez y Libres.

Impactante accidente en La Matanza: un joven atropelló a dos niñas tras perder el control del auto

Leandro García Gómez fue detenido e imputarlo por privación ilegítima de la libertad de Lourdes Fernández.

Causa contra la expareja de Lourdes Fernández: designaron nuevo juez y fiscal

Rating Cero

play

"Terminamos salvándola de algo que pudo ser irreversible": habló Virginia da Cunha, de Bandana, sobre su amiga Lourdes

El hijo mayor de la conductora y el exfutbolista debutó en una campaña de ropa urbana.

El debut de Valentino López junto a su novia: el hijo de Wanda Nara y Maxi López se lanzó como modelo

La serie con la que se enganchó el delantero argentino.
play

Esta es la serie que le encanta a Julián Álvarez: está en Netflix

Chechu Bonelli y Darío Cvitanich ahora tienen nuevos vínculos

Fueron una de las parejas de famosos más queridas pero tras su ruptura ya tendrían nuevos romances: quiéne son

La producción de Netflix se consagró como la mejor de la plataforma según el prestigioso ranking de Entertainment Weekly.
play

Está en Netflix, tiene 10 capítulos recargados de terror y es una de las mejores series de la plataforma

Ariana Grande eligió Flowerbomb de Viktor & Rolf como su aroma predilecto por su combinación floral y potente.

Este es el perfume favorito de Ariana Grande: cuánto sale en Argentina

últimas noticias

Ahora lo único que me importa es que está viva y enojada, así lo prefiero. Ella se iba a morir, dijo Lissa Vera.

Lissa Vera contó como es la pareja de Lourdes Fernández: "Un perverso que destruye todo a su alrededor"

Hace 19 minutos
Enterate que depara el zodíaco para tu signo.

Horóscopo de hoy, domingo 26 de octubre

Hace 43 minutos
play
Colapinto y su decepción por el rendimiento de su Alpine.

La bronca de Colapinto tras quedar último en la clasificación del Gran Premio de México: "Es un auto muy difícil"

Hace 59 minutos
play

Lourdes Fernández rompió el silencio tras la detención de su pareja: "Nadie nos enseña a amar"

Hace 1 hora
Más de 50.000 personas se congregaron en la plaza de San Agustín de la capital de Valencia.

Una multitud se manifestó en Valencia, a casi un año de las trágicas inundaciones en España

Hace 1 hora