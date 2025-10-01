Triple femicidio de Florencio Varela: cómo fue el operativo para detener a "Pequeño J" y el testimonio clave de su novia La pareja del joven narcotraficante y principal sospechoso del triple femicidio aportó información clave para que sea sorprendido por la Policía peruana. Así lo confirmó el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso. Por







Tony Janzen Valverde Victoriano es acusado de ser el autor intelectual del femicidio de tres jóvenes.

Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como "Pequeño J" y acusado de ser el autor intelectual del triple femicidio de las jóvenes de La Matanza, finalmente fue detenido el ,martes a la noche en Perú. Su novia fue la clave para dar con él porque fue ella quien lo delató.

Javier Alonso, ministro de Seguridad bonaerense, contó que la pista sobre "Pequeño J" se halló cuando los investigadores de la causa irrumpieron en una de las casas que él alquilaba. Allí se encontraron a una de las novias del narcotraficante de 20 años, quien declaró ante las autoridades y aportó información crucial para poder detenerlo en el norte de la capital peruana de Lima.

“Llegamos tres horas después que él se fuera del lugar. Casi lo agarramos en ese momento. Ahí encontramos mucha información y lo estuvimos esperando. No lo hicimos público porque había chances que él volviera a ese lugar”, dijo Alonso sobre el momento en el que irrumpieron la casa que alquilaba "Pequeño J". En el lugar no solo se descubrió un arma de fuego con sus respectivas municiones. Además, se pudo dar con el número del acusado, gracias a la declaración de su novia.

Embed - HABLÓ "PEQUEÑO J" sobre el TRIPLE NARCO FEMICIDIO: "FUE UN ESPANTO"

"Obtuvimos el teléfono que estaba usando y lo pusimos en escucha directa. Así empezamos a tener, fundamentalmente, su ubicación a través de las antenas y tomamos conocimiento que él estaba emprendiendo su salida al país, íbamos siguiendo la ruta", agregó el ministro de Seguridad bonaerense.

A partir del testimonio de la novia de "Pequeño J", las fuerzas de seguridad peruanas también pudieron detener a Matías Ozorio, apuntado como el autor material del triple crimen. “Ellos (la policía de Perú) empezaron a rastrearlos allá. A su vez, como nosotros estábamos escuchando lo que ellos hablaban, identificamos su punto de encuentro. Fue el lugar donde detienen a Ozorio”, detalló Alonso.