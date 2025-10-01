1 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Triple femicidio de Florencio Varela: cómo fue el operativo para detener a "Pequeño J" y el testimonio clave de su novia

La pareja del joven narcotraficante y principal sospechoso del triple femicidio aportó información clave para que sea sorprendido por la Policía peruana. Así lo confirmó el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso.

Por
Tony Janzen Valverde Victoriano es acusado de ser el autor intelectual del femicidio de tres jóvenes.

Tony Janzen Valverde Victoriano es acusado de ser el autor intelectual del femicidio de tres jóvenes.

Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como "Pequeño J" y acusado de ser el autor intelectual del triple femicidio de las jóvenes de La Matanza, finalmente fue detenido el ,martes a la noche en Perú. Su novia fue la clave para dar con él porque fue ella quien lo delató.

Te puede interesar:

Aparecieron las primeras imágenes de Pequeño J detenido en Perú

Javier Alonso, ministro de Seguridad bonaerense, contó que la pista sobre "Pequeño J" se halló cuando los investigadores de la causa irrumpieron en una de las casas que él alquilaba. Allí se encontraron a una de las novias del narcotraficante de 20 años, quien declaró ante las autoridades y aportó información crucial para poder detenerlo en el norte de la capital peruana de Lima.

“Llegamos tres horas después que él se fuera del lugar. Casi lo agarramos en ese momento. Ahí encontramos mucha información y lo estuvimos esperando. No lo hicimos público porque había chances que él volviera a ese lugar”, dijo Alonso sobre el momento en el que irrumpieron la casa que alquilaba "Pequeño J". En el lugar no solo se descubrió un arma de fuego con sus respectivas municiones. Además, se pudo dar con el número del acusado, gracias a la declaración de su novia.

Embed - HABLÓ "PEQUEÑO J" sobre el TRIPLE NARCO FEMICIDIO: "FUE UN ESPANTO"

"Obtuvimos el teléfono que estaba usando y lo pusimos en escucha directa. Así empezamos a tener, fundamentalmente, su ubicación a través de las antenas y tomamos conocimiento que él estaba emprendiendo su salida al país, íbamos siguiendo la ruta", agregó el ministro de Seguridad bonaerense.

A partir del testimonio de la novia de "Pequeño J", las fuerzas de seguridad peruanas también pudieron detener a Matías Ozorio, apuntado como el autor material del triple crimen.

“Ellos (la policía de Perú) empezaron a rastrearlos allá. A su vez, como nosotros estábamos escuchando lo que ellos hablaban, identificamos su punto de encuentro. Fue el lugar donde detienen a Ozorio”, detalló Alonso.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Lara Gutiérrez (15), Morena Verdi (20) y Brenda del Castillo (20) fueron asesinadas.

Triple femicidio: las imágenes del último post de una de las víctimas antes de ser asesinada

Tony Janzen Valverde Victoriano tiene 20 años.

Video: así detuvieron a Pequeño J, presunto autor intelectual del triple femicidio en Varela

Patricia Bullrich felicitó solo a la policía de Perú por la captura de Pequeño J.

Patricia Bullrich felicitó solo a la policía de Perú por la captura de Pequeño J: "Decisión y coordinación"

Se registraron 12 femicidios en contextos de narco criminalidad como los de Brenda, Morena y Lara.

Se registraron 178 femicidios en lo que va de 2025, uno cada 36 horas

Lara Gutiérrez (15), Morena Verdi (20) y Brenda del Castillo (20),

Triple femicidio de Florencio Varela: revelaron la escalofriante última foto de las víctimas antes de su muerte

play

El papá de Brenda del Castillo denunció irregularidades: "No es serio lo que están haciendo"

Rating Cero

Uno de los históricos Vengadores volverá en Avengers: Doomsday.

Marvel sufrió su peor filtración: vuelve un histórico Vengador en Avengers Doomsday

Elon Musk sorprendió al pedir un boicot a Netflix.

Elon Musk se metió al mundo del streaming: "Cancelen Netflix por..."

Marcelo Tinelli dejó en claro que sigue separado de Milett Figueroa.
play

Marcelo Tinelli volvió a asegurar que está soltero: "Fue precipitado hablar..."

El futbolista llegó acompañado de la influencer a realizar la entrevista psicológica ante la justicia.

Mauro Icardi y la China Suárez, en la Justicia de Estambul: ¿Por qué el futbolista se presentó en un juzgado turco acompañado por la actriz?

Zaira Nara quedó apuntada tras los Martín Fierro 2025.

Zaira Nara y una interna inédita en Telefe: "Pidió no entrevistar a..."

Hay rumores sobre Mariano Martínez y su nueva pareja

Todos se sorprenden por su diferencia de edad: con quién estaría en pareja Mariano Martínez

últimas noticias

Matías Ozorio fue detenido en Perú.

Triple femicidio: Perú expulsó a Matías Ozorio, ladero de Pequeño J

Hace 12 minutos
Uno de los históricos Vengadores volverá en Avengers: Doomsday.

Marvel sufrió su peor filtración: vuelve un histórico Vengador en Avengers Doomsday

Hace 27 minutos
Facundo Medina se lesionó.

Dura baja para la Selección argentina: se lesionó un defensor y no podrá ser convocado

Hace 1 hora
play
La etóloga fallecida fue parodiada en la comedia norteamericana en 2002 y 2019.

Quién fue Jane Goodall, la científica que apareció en Los Simpon y hasta tuvo su propia película

Hace 1 hora
play
Tony Janzen Valverde Victoriano es acusado de ser el autor intelectual del femicidio de tres jóvenes.

Triple femicidio de Florencio Varela: cómo fue el operativo para detener a "Pequeño J" y el testimonio clave de su novia

Hace 1 hora