El papá de Brenda del Castillo denunció irregularidades en la investigación: "No es serio lo que están haciendo"

Leonel, padre de una de las jóvenes asesinadas en Florencio Varela, sostuvo que "no se está buscando a las personas que tienen que buscar y se quebró: "Me destrozaron la vida"

El conmovedor testimonio del papá de Brenda del Castillo, una de las jóvenes asesinadas en Florencio Varela.

Pavón había sido condenado como autor de encubrimiento agravado a cinco años de prisión efectiva.
Femicidio de Micaela García: ordenaron un nuevo juicio para uno de los asesinos

En diálogo con C5N, el hombre comentó que ve "una luz de esperanza" con el reciente cambio de abogados de las familias involucradas, ya que Fernando Burlando "es serio", aunque prefirió no dar detalles de lo conversado con el letrado.

"Acá se están escondiendo muchas cosas. ¿Cómo entró la camioneta al barrio? ¿Por qué el forense no me dejó entrar a reconocer el cuerpo de mi hija? ¿Por qué viene un (conductor de) Didi con prisión domiciliaria de Lugano diciendo que era el novio de mi hija? Así tantas cosas", enumeró sobre cuestiones que le generaron sospechas estos días.

Luego de señalar que no sabe quiénes pueden estar detrás del asesinato, aseguró que él mismo "saldría a cazar" a quien corresponde. En ese punto, comentó que cuenta con una testigo "que dice que había chicas que gritaban el viernes por la madrugada pidiendo ayuda" en la zona donde habrían trasladado a las jóvenes luego de secuestrarlas.

En ese sentido, mencionó los monoblocks de Lomas del Mirador, en los que "encontramos mesas rotas, manchas de sangre, olor a cloro, botellas de lavandina, bolsas de consorcio, había marcas de botas, de huellas dactilares en la tele de la habitación". "Esto pertenece a una red narco", concluyó.

Lázaro Víctor Sotacuro, será alojado en el penal de Gorriti

Triple femicidio en Florencio Varela: trasladan a una cárcel de máxima seguridad a Lázaro Sotacuro

Ni Una Menos: pese a la lluvia, una multitud marchó por el triple femicidio en Florencio Varela

Triple femicidio en Varela: el abogado de la familia de Morena anunció que irá a la Justicia federal

El domingo será una actividad familiar.

Tras el triple femicidio, la familia de Brenda Del Castillo y Morena Verri realizará una marcha en La Matanza

Se conoció la imagen de "Pequeño J", el narco que habría ordenado el triple femicidio de Florencio Varela

La mamá de Morena Verri: "Vamos a marchar todos los días hasta que me traigan la cabeza del responsable"

