El papá de Brenda del Castillo denunció irregularidades en la investigación: "No es serio lo que están haciendo" Leonel, padre de una de las jóvenes asesinadas en Florencio Varela, sostuvo que "no se está buscando a las personas que tienen que buscar y se quebró: "Me destrozaron la vida" Por







El conmovedor testimonio del papá de Brenda del Castillo, una de las jóvenes asesinadas en Florencio Varela.

Leonel, padre de Brenda del Castillo, una de las tres jóvenes torturadas y asesinadas en Florencio Varela, volvió a insistir con las irregularidades en la investigación, exigió justicia y expresó su dolor por la trágica pérdida de su hija: "Me destrozaron la vida".

En diálogo con C5N, el hombre comentó que ve "una luz de esperanza" con el reciente cambio de abogados de las familias involucradas, ya que Fernando Burlando "es serio", aunque prefirió no dar detalles de lo conversado con el letrado.

"Espero que se haga justicia y busquen realmente a personas que tienen que buscar, no a Pequeño J que no tiene nombre ni apellido. No es serio lo que están haciendo", denunció respecto a la investigación que apunta contra Tony Janzen Valverde Victoriano, el líder narco peruano y principal señalado de la causa. "No están agarrando a la gente que tienen que agarrar", agregó.

"Acá se están escondiendo muchas cosas. ¿Cómo entró la camioneta al barrio? ¿Por qué el forense no me dejó entrar a reconocer el cuerpo de mi hija? ¿Por qué viene un (conductor de) Didi con prisión domiciliaria de Lugano diciendo que era el novio de mi hija? Así tantas cosas", enumeró sobre cuestiones que le generaron sospechas estos días.

Luego de señalar que no sabe quiénes pueden estar detrás del asesinato, aseguró que él mismo "saldría a cazar" a quien corresponde. En ese punto, comentó que cuenta con una testigo "que dice que había chicas que gritaban el viernes por la madrugada pidiendo ayuda" en la zona donde habrían trasladado a las jóvenes luego de secuestrarlas.

En ese sentido, mencionó los monoblocks de Lomas del Mirador, en los que "encontramos mesas rotas, manchas de sangre, olor a cloro, botellas de lavandina, bolsas de consorcio, había marcas de botas, de huellas dactilares en la tele de la habitación". "Esto pertenece a una red narco", concluyó.